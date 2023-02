Los magnitud de los astilleros de China y su potencia naval intimidan al jefe de la Marina de Estados Unidos

El secretario de la Marina de Estados Unidos, Carlos Del Toro, expresó recientemente sus temores por el imparable ascenso naval y mercante de Pekín frente a la capacidad cada vez más mermada de las navieras estadounidenses. El alto mando militar hacía referencia a la formidable capacidad de los modernos astilleros chinos que no paran de bombear barcos comerciales y navales. "China tiene ahora una flota más grande, por lo que está desplegando esa flota a nivel mundial”, dijo Del Toro, al tiempo que conminó a las autoridades de su país a cambiar de mentalidad: "Necesitamos una Armada más grande, necesitamos más barcos modernos en el futuro que puedan enfrentar esa amenaza”.

En el plano naval, las cifras son demoledoras. Según el informe del Poder Militar de China de noviembre de 2022 del Pentágono, la Armada del Ejército Popular de Liberación de China es la más grande del mundo con 340 barcos frente a los 280 barcos de Estados Unidos. En los últimos años, la marina de guerra del gigante asiático ha hecho grandes avances con la construcción de docenas de buques de guerra, incluidos los destructores Tipo 052D y Tipo 055, el buque de asalto anfibio Tipo 075, y el portaaviones Fujian, el tercero para el país. Sin embargo, pese a los números, la flota de la Armada de EEUU supera a la del Ejército Popular de Liberación en capacidades reales, tecnología y desplazamiento, según los analistas, que citan como argumento los once portaaviones americanos de propulsión nuclear y su extensa flota de submarinos.

Del Toro dijo que China cuenta con 13 astilleros. Jerry Hendrix, un capitán retirado de la Marina, escribió en un artículo en National Review en el que asegura que "uno de los astilleros de China es tan grande que su capacidad supera la de todos los constructores navales estadounidenses juntos". Bryan McGrath, director gerente de The FerryBridge Group, indicó al medio de comunicación VOA que las bases de construcción naval de EEUU y China no son comparables. “La base industrial china es un gigante, y la base industrial de construcción naval de EEUU es increíblemente pequeña en función del tamaño de la economía estadounidense y su influencia en el mundo”.

Un astillero en China China Shipbuildinig Trading Co

En Estados Unidos, los analistas y jefes militares recurren al pasado para explicar la evolución de la industria americana. Durante la Segunda Guerra Mundial, EEUU tenía más de 50 astilleros estatales y privados que podían construir o reparar barcos de más de 500 pies de eslora. Hoy tiene menos de 20, escribe Hendrix. En aquella situación se creó el Programa de Construcción Naval de Emergencia con el que se logró construir rápidamente cerca de 6.000 barcos para transportar tropas y suministros a zonas de guerra aliadas y extranjeras. Ahora, el sector pide al Gobierno de Joe Biden un plan para impulsar la industria naviera al igual que se ha hecho en EEUU con una ambiciosa estrategia para potenciar una industria nacional de los microchips y evitar así la dependencia de Taiwán.

Otra cifra que pone de relieve el crecimiento chino es la que ofrece Michael Roberts, del Centro de Conceptos y Tecnología de Defensa del Instituto Hudson: "La cartera de pedidos de EEUU para grandes barcos comerciales es de menos de 10 barcos. En comparación, la cartera de pedidos de China para grandes barcos comerciales fue de 1.529 barcos, el número uno en el mundo, con casi la mitad del total mundial", dijo Roberts. La flota de la marina mercante de EEUU, con 80 barcos comerciales en servicio internacional, se está quedando aún más rezagada que China, que tiene más de 5.500 barcos mercantes, según reveló un alto oficial de la Marina estadounidense a gCaptain, un sitio web de noticias marítimas.

El destructor chino Lhasa Type 055 Weibo Weibo

Funcionarios estadounidenses argumentan que es imposible competir con China, donde "emplean mano de obra esclava para la construcción de los barcos", según dijo Del Toro. Pero las mismas voces también aseguran que una de las claves de este retraso en la escasez de mano de obra cualificada para trabajar en las navieras estadounidenses.

Según el Manual de Estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 2022 , China construyó el 44,2% de la flota mercante el año pasado, seguida de Corea del Sur con el 32,4% y Japón con el 17,6%. Por el contrario, los datos muestran que EEUU construyó solo el 0,053 % de la flota mercante del mundo en el mismo periodo. Actualmente, China, Corea del Sur y Japón se han convertido en las tres principales constructores de barcos en términos de tonelaje bruto, según datos de Statista.

Qué país ganaría una guerra naval

Todos estos datos tienen no solo una enorme implicación económica sino militar, en un contexto de rearme en Asia donde hay dos asuntos cruciales. Uno de ellos es la posible invasión por la fuerza de Taiwán y el otro es lo que desde Washington se denominada como el expansionismo militar china en el Indo-Pacífico. En este sentido, Brent Sadler, investigador del Centro de Defensa Nacional de la Fundación Heritage considera que “una guerra con China se decidiría en el mar, y una victoria estadounidense dependerá de tener fuerzas navales adecuadas”.

Monty Khanna, en un artículo de 2019 en la revista "Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India", afirmó que la construcción simultánea de buques de guerra y civiles en China en los mismos astilleros ha permitido que su industria de construcción naval opere a plena capacidad independientemente de las recesiones económicas, aplicando las técnicas de producción de los buques civiles a la construcción naval.

La mayor naviera del gigante asiático es China Shipbuilding Group, fundada en 1982, formada por la fusión de las dos mayores empresas estatales de construcción naval, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) y China State Shipbuilding Corporation (CSSC) en noviembre de 2019. La compañía construye principalmente buques VLCC y transportadores de GNL, pero también se encarga de barcos militares.