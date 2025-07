"El régimen de Putin es una amenaza existencial para Europa", advierte el jefe del espionaje de Francia

En una entrevista sin precedentes con la cadena francesa LCI, Nicolas Lerner, director de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE), ofreció una radiografía inédita y reveladora sobre la situación geopolítica actual, el papel clave de los servicios de inteligencia y las amenazas que se ciernen sobre Europa. Desde los vínculos aún activos con servicios rivales hasta los efectos del reciente ataque a la planta nuclear iraní de Fordo, sus declaraciones trazan el mapa de un mundo más inestable, pero también más interconectado de lo que aparenta.

A pesar de las tensiones diplomáticas, la cooperación entre servicios de inteligencia se mantiene viva y operativa. “Hablamos con la casi totalidad de los servicios de seguridad del mundo”, aseguró Lerner, destacando que estos canales "no sufren prácticamente nunca de interrupciones, incluso cuando los canales diplomáticos están cerrados".

Este principio se aplica incluso a países con relaciones tensas con Francia, como Rusia y Argelia. En el caso de Moscú, Lerner confirmó que la comunicación con su homólogo del SVR, Serguei Narychkine, no solo sigue activa, sino que se ha producido "en varias ocasiones, incluso recientemente". La cooperación antiterrorista —especialmente contra el yihadismo islamista— sigue siendo, según Lerner, “una regla tácita, un imperativo”.

Si bien la colaboración con Rusia persiste en materia de seguridad, Lerner no escatimó palabras al calificar al régimen de Vladimir Putin como una “amenaza existencial a medio y largo plazo” para Europa. Reveló que, antes del inicio de la invasión de Ucrania en 2022, alrededor de 80 agentes rusos operaban en suelo francés. Desde entonces, cerca de 50 han sido expulsados como parte de una estrategia para frenar las operaciones rusas, especialmente en el ámbito de la guerra de información.

Respecto a Argelia, otro socio complicado, Lerner afirmó que mantiene contactos con sus contrapartes argelinas. Aunque reconoció una “menor densidad” en los intercambios actuales, subrayó la importancia de seguir compartiendo información frente a un riesgo terrorista que sigue siendo “extremadamente elevado”.

La operación sobre Fordow

En una revelación poco habitual, Lerner relató cómo se enteró de la operación militar estadounidense contra la planta nuclear iraní de Fordow. “Me despertaron poco antes de las 2:00 a.m., hora francesa, con una llamada directa, no un mensaje de texto”, relató. Subrayó que Francia “no fue informada previamente” y que no participó en la operación.

Lerner fue claro respecto a los efectos del ataque: el programa nuclear militar iraní ha sido gravemente afectado. Detalló que las cuatro etapas fundamentales del desarrollo nuclear —material, conversión, núcleo y entrega— se han visto “gravemente dañadas”. Según las primeras evaluaciones, Irán enfrenta un retraso de “varios meses, sin duda”, lo cual representa un golpe significativo a sus capacidades industriales nucleares. No obstante, el jefe de la DGSE advirtió sobre dos factores preocupantes: los 450 kg de uranio enriquecido aún en poder de Teherán —de los cuales una parte podría haber sido destruida— y la posibilidad de que el régimen esté desarrollando un programa clandestino de menor visibilidad.

Pese a la gravedad de la situación, Lerner reafirmó el compromiso de Francia con una salida negociada: “Francia se compromete a garantizar que esta crisis nuclear se resuelva mediante una solución diplomática”, dijo. El director de la DGSE también lamentó la ruptura de relaciones entre Irán y el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), hecho que complica aún más el rastreo del material fisible. “No podemos localizar con certeza el uranio enriquecido hasta que el OIEA reanude sus actividades en el terreno”, explicó.