Retiran en EE.UU. subvenciones a grupos musulmanes vinculados con el yihadismo

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está revisando las subvenciones de seguridad federales para grupos musulmanes con “presuntos vínculos terroristas” después de que un nuevo informe vinculara la financiación pasada a organizaciones “extremistas”.

Según un documento del DHS obtenido por Fox News Digital, 49 proyectos “con presuntas afiliaciones a actividades terroristas” ya han sido cancelados, una medida que el departamento estima que ahorrará ocho millones de dólares.

La revisión se centra principalmente en los fondos distribuidos a través del Programa de Subvenciones de Seguridad para Organizaciones sin Fines de Lucro (NSGP) de FEMA, que proporciona ayuda a iglesias, mezquitas, sinagogas y otras instituciones religiosas que enfrentan amenazas de violencia impulsada por el odio.

La investigación surge a raíz de un informe del Middle East Forum, un grupo de expertos conservador proisraelí, que afirmó que más de 25 millones de dólares en subvenciones del DHS y FEMA se destinaron a "grupos vinculados al terrorismo" entre 2013 y 2023.

El informe señaló una subvención de 100.000 dólares en 2019 a la mezquita Dar al-Hijrah en Virginia, que Aduanas y Protección Fronteriza una vez describió como una "mezquita que opera como fachada para agentes de Hamás en los EE. UU.", según registros obtenidos por el Proyecto de Investigación a través de la Ley de Libertad de Información.

El DHS dijo que para este año los solicitantes enfrentarán requisitos más estrictos para garantizar un proceso de investigación "sólido"."No queremos empoderar a grupos que podrían representar una amenaza para nuestra comunidad aquí en Estados Unidos".

El informe del Foro de Oriente Medio también destacó casos específicos de financiación que, según afirma, se destinaron a grupos con vínculos extremistas. Señaló que 10,3 millones de dólares se destinaron al Círculo Islámico de Norteamérica, que, según el foro, está vinculado al movimiento islamista del sur de Asia Jamaat-e-Islami. El informe también citó 250.000 dólares otorgados al Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses (CAIR), al que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha acusado de tener vínculos con Hamás. Otros 750.000 dólares, según el informe, se destinaron a mezquitas en Michigan y Texas que el DHS describió como "puestos de avanzada de la variante revolucionaria del islamismo chiita iraní", incluyendo el Centro Islámico de América y la Casa Islámica de la Sabiduría, cerca de Detroit, así como la Asociación Islámica Ahlul Bayt en Austin.