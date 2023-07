El reto de la oposición venezolana

Se han inscrito de manera definitiva los aspirantes a la presidencia de Venezuela y que pretenden medirse en elecciones contra Nicolás Maduro el año que viene. La oposición ha dado un paso importante de cara a la consecución de un proceso unitario que intenta desafiar al madurismo. Por su parte, el Gobierno ya activó la maquinaria para intentar desmotivar a los precandidatos y a sus electores: rumores, amenazas de cárcel, hostigamiento, agresiones y persecución. Estas son las prácticas acostumbradas que el madurismo activa cuando ve que su estabilidad política tambalea.

Por su parte, las negociaciones entre el chavismo y Estados Unidos parecen avanzar. A Maduro le interesa que le flexibilicen las sanciones. Estados Unidos, por su parte, busca la liberación de algunos presos norteamericanos que yacen en las mazmorras chavistas acusados de conspiración para derrocar a Maduro. En este contexto, los americanos podrían aumentar su apuesta exigiendo a Caracas que respete la voluntad de los venezolanos de elegir libremente a su Gobierno. Sin embargo, esto no tendría sentido si, al mismo tiempo, a Maduro y a su círculo cercano no se le muestra una «puerta de salida».

Maduro no saldrá del poder sin una negociación. No entregará la banda presidencial si no asegura su futuro. Aquí la oposición venezolana debe ser consciente que no tendrá mucha incidencia en la salida en sí. La gran tarea que tiene por delante es ir unida a unas elecciones llenas de vicios y trampas. Los líderes opositores no conocen de violencia ni armas, esa no es su naturaleza. Les queda ejercer presión y colaborar en todo lo que sea necesario para que el chavismo abandone el poder, aunque eso implique dar concesiones que supongan restarle a la justicia.