Desde el inicio de la invasión a gran escala, los sistemas de armamento no tripulados han experimentado una evolución acelerada en el campo de batalla ucraniano. Ambos bandos han adaptado continuamente sus tecnologías militares basándose en la experiencia de combate real.



Mientras tanto, los fabricantes rusos han demostrado una capacidad considerable para modificar sus sistemas según las lecciones aprendidas en primera línea. Estos ajustes responden tanto a las necesidades tácticas cambiantes como a las contramedidas desarrolladas por las fuerzas ucranianas.



Durante los últimos meses, analistas militares han detectado cambios notables en los patrones de daño causados por algunos de los drones kamikaze más utilizados por las fuerzas rusas en el conflicto actual.



Nuevas modificaciones detectadas en el campo de batalla

ojivas mejoradas

sistemas no tripulados más desplegados

maximizar el daño contra vehículos blindados

Las ojivas parecen haber sido rediseñadas

munición merodeadora autónoma

sistemas de guerra electrónica

actualizaciones en el sistema de guiado

detalles técnicos específicos