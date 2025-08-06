Drones
Rusia moderniza uno de sus drones: ahora puede transportar una mina antitanque
El drone kamikaze ruso Lancet recibe mejoras significativas en su capacidad destructiva según observaciones recientes del conflicto
Desde el inicio de la invasión a gran escala, los sistemas de armamento no tripulados han experimentado una evolución acelerada en el campo de batalla ucraniano. Ambos bandos han adaptado continuamente sus tecnologías militares basándose en la experiencia de combate real.
Mientras tanto, los fabricantes rusos han demostrado una capacidad considerable para modificar sus sistemas según las lecciones aprendidas en primera línea. Estos ajustes responden tanto a las necesidades tácticas cambiantes como a las contramedidas desarrolladas por las fuerzas ucranianas.
Durante los últimos meses, analistas militares han detectado cambios notables en los patrones de daño causados por algunos de los drones kamikaze más utilizados por las fuerzas rusas en el conflicto actual.
Nuevas modificaciones detectadas en el campo de batalla
Observaciones recientes del campo de batalla han revelado que las municiones merodeadoras Lancet de Zala han incorporado ojivas mejoradas con mayor capacidad destructiva, según apuntan desde United24 Media. Fuentes de defensa ucranianas han documentado estos cambios tras analizar los efectos de ataques recientes.
Desarrollado por Zala Aero Group, subsidiaria de Kalashnikov Concern, el Lancet se ha convertido en uno de los sistemas no tripulados más desplegados por las fuerzas rusas desde febrero de 2022. Las modificaciones detectadas incluyen patrones de fragmentación optimizados y efectos de explosión rediseñados para maximizar el daño contra vehículos blindados y posiciones fortificadas.
Un oficial de defensa ucraniano, que solicitó anonimato, confirmó haber observado alteraciones en los patrones de destrucción. "Las ojivas parecen haber sido rediseñadas para mayor efectividad contra nuestro equipamiento", declaró el funcionario, añadiendo que los cambios son claramente detectables en el análisis post-ataque.
Conocido oficialmente como Izdeliye-51 e Izdeliye-52, el sistema Lancet opera como munición merodeadora autónoma capaz de adquisición y engagement independiente de objetivos. Su presencia en el conflicto ha sido ampliamente documentada a través de material audiovisual procedente del frente.
Por su parte, las fuerzas ucranianas han implementado diversas contramedidas, incluyendo sistemas de guerra electrónica y unidades móviles de defensa aérea. Sin embargo, la evolución continua del armamento presenta desafíos constantes para la planificación defensiva.
Además de las mejoras en la ojiva, los últimos modelos incorporarían actualizaciones en el sistema de guiado y capacidades de reconocimiento de objetivos. Estas modificaciones reflejan el proceso de desarrollo iterativo característico de la tecnología militar moderna durante conflictos activos.
Aunque los fabricantes rusos han reconocido previamente mejoras continuas en sus sistemas no tripulados basadas en retroalimentación del campo de batalla, los detalles técnicos específicos sobre estas actualizaciones permanecen clasificados.
