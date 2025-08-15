Saca una maleta del bus para meter la suya y desata una operación antiexplosivos en Francia

El pasado sábado, la estación de autobuses de Annecy, en Francia, fue escenario de un episodio que desafió la normalidad. Un simple malentendido con una maleta desencadenó una operación de emergencia que mantuvo en vilo a todos los presentes, evidenciando la delicada sensibilidad de los protocolos de seguridad contemporáneos.

El incidente comenzó cuando un pasajero, sin consultar al conductor, retiró una maleta de un autobús con destino a Annemasse, generando una inmediata respuesta de las autoridades locales..

Según informaciones del medio francés Midi Libre, los cuerpos de seguridad actuaron con velocidad y precisión. Los bomberos establecieron rápidamente un perímetro de seguridad, mientras la policía procedía a evacuar a los pasajeros. La situación requirió la reubicación de otros autobuses para garantizar la total protección de los ciudadanos.

Durante aproximadamente dos horas, los especialistas en desactivación de explosivos realizaron una exhaustiva inspección. El momento de máxima tensión llegó cuando finalmente determinaron que la maleta no representaba ningún peligro. La verdad resultó ser absurda: pertenecía a un adolescente que no había localizado su equipaje en la bodega del autobús.

La madre del joven se enteró de la situación cuando intentaba recuperar la maleta extraviada, y descubrió con asombro que su equipaje había provocado un impresionante despliegue de seguridad al llamar al departamento de objetos perdidos para preguntar por ella.