Cárcel por vulnerar la orden de alejamiento: la obsesión de un hombre de 32 años con una señora que le llegó a 'amamantar' en la calle

Un tribunal en Caernarfon en Reino Unido ha dictado una sentencia de 15 meses de prisión contra Michael Jones, de 32 años, por múltiples violaciones a una orden de alejamiento impuesta previamente. El caso ha revelado una dinámica interpersonal inusual, con elementos psicológicos bastante complejos que han llamado la atención de los medios británicos.

La relación entre Jones y la mujer afectada fue descrita por ella como de tipo “madre e hijo”, mientras que él se identificaba como su “cuidador”. Esta interacción derivó en encuentros clandestinos que incluyeron comportamientos íntimos en espacios públicos, como episodios de amamantamiento, según detalló la fiscal Amy Edwards durante el juicio.

La víctima declaró haber vivido en un estado de vulnerabilidad constante, marcado por el temor ante la obsesión de Jones, quien llegó a manifestar públicamente “un odio hacia las mujeres” y una “extraña fascinación” por ella. Días después se reencontraron en una ciclovía, se besaron consensualmente y ella le permitió amamantarlo durante 10 minutos. Le dijo que hablaba con mujeres de su edad "como una forma de vengarse de su madre", afirmó el fiscal. En otra ocasión, Jones intentó retenerla en su domicilio, lo que motivó su huida y posterior denuncia.

La intervención del agente de libertad condicional fue clave para descubrir los encuentros secretos y activar el proceso judicial. La defensa, liderada por Dafydd Roberts, argumentó que Jones sufría problemas de apego y que la relación era mutuamente consentida. No obstante, la magistrada rechazó esta interpretación y subrayó la gravedad de las transgresiones.

Además de la pena de prisión, el tribunal extendió la orden de alejamiento hasta junio de 2030, con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima. El caso ha sido cubierto por medios como Metro UK, que destacan el carácter excepcional de la relación y la firmeza del veredicto.