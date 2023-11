Un sacerdote investigado por abuso sexual se casa con un joven de 18 años

Un polémico caso ha surgido en Estados Unidos. El sacerdote Alexander Crow, de 30 años, que anteriormente estaba siendo investigado por abuso sexual, se ha casado con una adolescente de 18 años después de huir juntos a Italia.

Según informa The Guardian, el documento legal presentado en el condado de Mobile (Alabama) confirma que el cura contrajo matrimonio con la ex estudiante del instituto católico McGill-Toolen el pasado viernes. La pareja había anunciado previamente que no regresaría a Estados Unidos, lo que llevó a la Arquidiócesis de Mobile a suspender a Crow de sus deberes clericales en julio, acusándolo de haber abandonado su misión y de mostrar un comportamiento totalmente impropio.

A pesar de las afirmaciones iniciales de la pareja de no regresar a Estados Unidos, decidieron hacerlo, provocando una respuesta de la Arquidiócesis de Mobile. En un comunicado, la institución expresó su alivio por el regreso de ambos, reiterando que el sacerdote sigue suspendido, la investigación está cerrada y que no hay información que indique que Crow haya cometido un delito. Según The Guardian, los padres de la joven desconocían las intenciones de su hija de fugarse con el sacerdote, que era voluntario en el instituto donde ella estudiaba y se conocieron allí.

La oficina del sheriff del condado de Mobile había estado investigando al sacerdote por "conducta sexual inapropiada", pero los fiscales no presentaron cargos. La investigación se cerró por falta de pruebas admisibles. Se ha revelado que los investigadores encontraron una carta de amor escrita por Crow a la joven cuando ella aún tenía 17 años, en la que afirmaba que ya estaban casados. Sin embargo, el documento presentado recientemente indica que el matrimonio se llevó a cabo el pasado viernes y la edad mínima para casarse en Alabama es de 16 años.