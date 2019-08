Salvini vuelve a humillar a sus socios «grillinos»

Matteo Salvini vuelve a imponerse a los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5E) en la guerra de desgaste que mantienen ambos socios del Gobierno italiano. Pese a doblar en número a los de la Liga (107 frente a 58), los senadores «grillinos» tuvieron que dar su brazo a torcer y apoyar en la noche del lunes el polémico «decreto de seguridad bis», que prevé penas de prisión y multas de hasta un millón de euros para las embarcaciones que entren sin permiso en aguas territoriales italianas y más facilidad para incautar los barcos de rescate de las ONG.

Ayer, la Prensa italiana recogía la victoria del líder ultraderechista con titulares como «Salvini se come al M5E» o «Salvini, líder del M5E». Presentada como una moción de confianza del Gobierno, de la votación dependía la supervivencia de la coalición populista que llegó al poder en junio de hace un año. En estos catorce meses, Salvini, que en las elecciones de marzo había sumado el 17% de los votos frente al 33% del M5E, ha sabido arrinconar a sus inexpertos socios de coalición e imponer una agenda ultraderechista que ha colocado a los migrantes y a la UE como principales chivos expiatorios. Como resultado, la Liga encabeza hoy los sondeos con el 36% de apoyos y su líder sopesa un adelanto electoral con el que deshacerse de unos socios en sus antípodas ideológicas y encabezar una coalición de derechas junto a Forza Italia y los ultras de Hermanos de Italia, con los que ya gobierna en varias regiones.

Exultante, Salvini dio ayer las gracias a través de su cuenta de Twitter «a los italianos y a la Virgen María». Ahora ya piensa en la nueva batalla, que volverá a tener como escenario la Cámara Alta, donde se votará hoy una resolución del Movimiento 5 Estrella contra el proyecto para unir con un tren de alta velocidad Turín y la ciudad francesa de Lyon. Para el partido del vicepresidente Luigi Di Maio, este proyecto es innecesario y solo beneficia al rico norte de Italia. En cambio, Salvini, que lo considera una pieza clave para impulsar el comercio, no ahorra sus críticas contra su compañero de Gabinete, el ministro de Transportes, el «grillino» Danilo Toninelli. «Toninelli no me parece que esté a la altura de gestionar las infraestructuras de un país tan bonito, pero tan difícil como Italia», lamentó en Radio24. Su otro frente son los presupuestos de 2020, en los que exige incluir una sustancial bajada de impuestos rechazada por sus socios.

Para la oposición de izquierdas, «el Gobierno que está dañando los intereses de los italianos y está paralizando» el país, denuncia la vicesecretaria del Partido Democrático, Paola De Micheli.