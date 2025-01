Scholz da un portazo a Trump: "No pagaremos un 5% a la OTAN. Tendríamos que subir impuestos y hacer recortes"

El canciller alemán, Olaf Scholz, rechazó este lunes la idea del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar al 5 % del PIB el gasto en Defensa dentro de la OTAN, pues un dispendio así supondría privarse de atender "muchas cosas importantes" para Alemania.

"El 5 % serían más de 200.000 millones de euros al año, y el presupuesto del Gobierno no llega a los 500.000 millones", dijo Scholz en unas declaraciones en un acto de campaña electoral celebrado en Bielefeld (oeste).

"Esto sólo será posible con subidas masivas de impuestos o recortes masivos en muchas cosas que son importantes para nosotros", abundó el jefe del Gobierno saliente.

El presupuesto del ministerio alemán de Defensa en 2024 fue de 51.950 millones de euros, aunque el país gastó alrededor de 71.000 millones de euros en ese área gracias a los recursos adicionales del fondo especial de 100.000 millones creado por el Ejecutivo de Scholz para rearmar el Ejército germano tras el inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania.

En total, el gasto en Defensa de Alemania llegó al 2,12 % en 2024, por lo que alcanzó el 2 % por primera vez en décadas esa proporción acordada en 2014 como referencia dentro de la OTAN.

Este lunes, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, subrayó por su parte que la discusión sobre qué porcentajes alcanzan unos y otros dentro de la OTAN de gasto "no ayuda", puesto que tanto o más importante que el gasto es la cuestión de "capacidades" militares de los países que integran la Alianza Atlántica.

"Yo siempre he dicho que el 2 % no es suficiente", pero "no debemos orientarnos a un porcentaje fijo", sino alcanzar "los objetivos de capacitación de la OTAN", dijo Pistorius en Kassel (oeste), en un acto en el que Alemania entregó a Ucrania el primer vehículo de artillería autopropulsado RCH 155, fabricado por la firma germano-neerlandesa KNDS.