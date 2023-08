Según un medio marroquí, Marruecos tiene como objetivo 'recuperar' Ceuta, Melilla y las Islas Canarias y un exagente de inteligencia advierte sobre sus planes

El medio de comunicación marroquí Hespress ha publicado un artículo donde se menciona que Marruecos está llevando a cabo un proyecto discreto para recuperar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las Islas Canarias. Según las declaraciones de un exagente de inteligencia español, Fernando San Agustín, este plan no se detendrá y Marruecos muestra una diplomacia sagaz y perseverante en sus esfuerzos.

El artículo de Hespress, un medio en línea con gran popularidad en Marruecos y con enfoque en temas locales, nacionales e internacionales, ha generado debates y análisis en España debido a la trascendencia de las afirmaciones vertidas por el exagente de inteligencia. En palabras de San Agustín, Marruecos no se conformará con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre los territorios del Sáhara Occidental por parte de España, sino que buscará recuperar Ceuta y Melilla, y no descarta incluir en su agenda las Islas Canarias.

El exagente destaca la sabiduría diplomática y la perseverancia de Marruecos en la consecución de sus objetivos, lo que preocupa a España, especialmente por las relaciones históricamente complejas entre ambos países. San Agustín señala que Marruecos no tiene la misma intención intervencionista que Francia, lo que hace que la debilidad del gobierno español sea vista como una oportunidad para avanzar en sus intereses territoriales.

Ante estas afirmaciones, expertos en la relación bilateral entre Marruecos y España han salido a comentar al respecto. Abdelaali Barouki, un investigador especializado en asuntos marroquíes-españoles, afirma que Marruecos ha dejado claro en varias ocasiones que no renunciará de manera absoluta y definitiva a Ceuta y Melilla. Según el artículo, para el pueblo marroquí, el dominio español sobre estas ciudades no tiene fundamentos históricos y, por lo tanto, no es considerado como válido en el tiempo.

El analista Barouki también destaca que las declaraciones del exagente de inteligencia surgen en un momento particularmente delicado, ya que España se encuentra en periodo de elecciones. Esto hace que sus palabras sean vistas como una maniobra para crear incertidumbre en las relaciones marroquí-españolas y, al mismo tiempo, influir en la política interna del país ibérico.

Por otro lado, Abdelhameed Al-Bajouki, escritor especializado en asuntos españoles, coincide con San Agustín en que Marruecos busca fortalecer sus relaciones exteriores con España. Sin embargo, considera que las afirmaciones sobre las Islas Canarias carecen de fundamento histórico y se suman a una narrativa sin contexto. Al-Bajouki enfatiza que España considera el Peñón de Gibraltar como parte de su territorio y, de manera análoga, Marruecos defiende su soberanía sobre Ceuta y Melilla.