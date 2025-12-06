Sheinbaum aprovecha su viaje a EE UU para reunirse con migrantes mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este viernes con migrantes mexicanos en Washington, tras la reunión que sostuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para quienes pidió un "buen trato” en Estados Unidos.

Sheinbaum tras la cita oficial con Trump y Carney, la mandataria se dirigió al Instituto Cultural Mexicano en la capital estadunidense, donde fue recibida con música de mariachi por connacionales residentes en Washington, según el medio local Oaxaca Digital.

La presidenta mexicana reconoció ante los connacionales que no han sido tiempos fáciles por la política migratoria que prevalece en Estados Unidos. "Yo espero que poco a poco se vayan asentando las cosas. Sé que no ha sido fácil para ustedes en los últimos tiempos. Sé que la han pasado difícil”, dijo Sheinbaum, cita Oaxaca Digital.

Además, la presidenta hizo un reconocimiento al papel de los mexicanos en Estados Unidos, pues su aportación es fundamental para lo que es este país.

Reconoció también que millones de mexicanos mantienen el apoyo a sus familias lo cual es algo que "agradecemos mucho y siempre vamos a estar en contacto defendiéndolos y defendiendo a México en cualquier lugar que estemos porque somos un país extraordinario”, agregó la mandataria.

El Gobierno de México, a través de sus cuentas oficiales, informó que Sheinbaum "reafirmó la defensa de hermanas y hermanos migrantes”.

Asimismo, la presidenta resaltó que los connacionales son gente trabajadora y honesta y pidió "un buen trato para mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos”.

En el encuentro, estuvo acompañada del embajador de México en aquel país, Esteban Moctezuma.