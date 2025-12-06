Acceso

Australia impone sanciones financieras a ministros talibanes por la violación de los derechos humanos

Los castigos obedecen al deterioro de las libertades de los afganos, especialmente de las mujeres y las niñas

Niñas afganas llegan para asistir a la última clase en un centro educativo antes de su cierre tras la prohibición de los talibanes de que las mujeres trabajen en ONG, en el distrito de Dand de Kandahar, Afganistán, el 1 de eneroSTRINGERAgencia EFE
El Gobierno de Australia anunció este sábado la imposición de sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra tres ministros del gobierno talibán y otro alto cargo debido al deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente en las mujeres y niñas.

"El Gobierno australiano sigue profundamente preocupado por el deterioro de la situación en Afganistán. Los talibanes siguen demostrando su desprecio por los derechos, las libertades y el bienestar del pueblo afgano, en particular de las mujeres y las niñas", apunta la ministra de Exterior, Penny Wong, en un comunicado

Los sancionados son el ministro para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, Muhammad Khalid Hanafi; el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadeem; el ministro de Justicia, Abdul-Hakim Sharei; y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani.

Los cuatro cargos del gobierno talibán son acusados de participar "en la opresión contra las mujeres y niñas y en el menoscabo de la buena gobernanza. Esto incluye restringir el acceso a la educación, el empleo, la libertad de movimiento y la posibilidad de participar en la vida pública" a las mujeres, apunta Wong.

Australia, que retiró a sus tropas de Afganistán en 2021, es el país fuera de la OTAN que más soldados envió durante la guerra contra los talibanes y para entrenar a las fuerzas de seguridad afganas al desplegar 39.000 efectivos militares entre 2001 y 2021.

Desde que regresaran al poder, en agosto de 2021, los talibanes han sido criticados por restringir los derechos y las libertades de las mujeres y las niñas; mientras ellos argumentan que respetan sus derechos conforme a su interpretación de la ley islámica y las costumbres locales.

