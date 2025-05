Siria podría estar a semanas de una "guerra civil a gran escala", alertan desde Estados Unidos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió este martes que Siria podría estar a semanas de una guerra civil, días después de reunirse con los líderes de transición del país, como ha informado AFP. Los combatientes liderados por los islamistas derrocaron en diciembre al expresidente Bashar al Asad en una ofensiva relámpago tras una brutal guerra civil que comenzó en 2011.

Recientemente el país ha sido escenario de sangrientos ataques contra las minorías alauita y drusa. "Francamente nuestra valoración es que las autoridades de transición, dados los retos a los que se enfrentan, están quizá a unas semanas, no a muchos meses, de un posible colapso y de una guerra civil a gran escala de proporciones épicas, básicamente la división del país", declaró Rubio en una comparecencia ante el Senado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada en una visita a Arabia Saudita el levantamiento de las sanciones de la era Asad y se reunió con el actual presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa, que figuraba hasta hace poco en una lista de personas buscadas por Estados Unidos por sus conexiones yihadistas.

Rubio bromeó: "Las figuras de la autoridad transitoria no pasaron la verificación de antecedentes del FBI", la policía federal. Pero también añadía que "Si nos comprometemos con ellos, puede que funcione, puede que no. Si no nos comprometemos con ellos, está garantizado que no funcionará".

Rubio, que también se reunió el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de Siria en Turquía, culpó de la reciente violencia al legado de Asad, un líder mayoritariamente laico que procede de la comunidad alauita. "Lidian con una profunda desconfianza interna en ese país, porque Asad enfrentó deliberadamente a estos grupos entre sí", dijo Rubio.

Desde EuropaPress se hicieron eco de más declaraciones de Marco Rubio, quien explicó las claves por las que desde Estados Unidos creen que Siria se encuentra al borde del enfrentamiento civil. Así, aseguraba que "Si miramos la historia de la región, si Siria se encuentra en una situación de inestabilidad, entonces toda la región lo está".

Sin embargo, el diplomático también era optimista, y declaraba que "Las buenas noticias es que hay una verdadera identidad nacional. Es uno de los pocos países de Oriente Próximo donde alauíes, cristianos, kurdos, suníes y chiíes han convivido en el marco de la identidad siria hasta que llegó (Bashar) Al Assad y los puso a unos contra otros".

Este último encuentro entre Rubio y Al Shaibani tuvo lugar a puerta cerrada con la participación de altos cargos turcos, entre ellos el ministro de Exteriores, Hakan Fidan.