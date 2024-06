El «spitzenkandidaten", desgastado, pero no muerto

El procedimiento de candidato principal (o Spitzenkandidaten ) es donde los partidos políticos europeos nombran a sus candidatos principales en el entendido de que el candidato del partido que obtenga la mayor cantidad de escaños se convierte en presidente de la Comisión Europea. Esto funcionó en 2014, cuando el candidato del PPE, Jean-Claude Juncker, asumió la presidencia de la Comisión. Sin embargo, se consideró ampliamente que había fracasado en 2019, cuando Ursula von der Leyen fue nominada como candidata no principal.

Entonces, ¿dónde nos encontramos en 2024? Si bien está claro que el procedimiento del candidato principal no está completamente muerto y enterrado, como lo demuestran la selección de candidatos y la campaña discreta, casi nadie parece creer ya en él. Y, de hecho, ha evolucionado más allá de lo que se suponía originalmente, pero también se ha desgastado un poco debido a la errática selección de candidatos de los partidos políticos en esta ocasión y la subsiguiente confusión sobre lo que realmente es un candidato principal .

Von der Leyen no acabó con el procedimiento

Este año, von der Leyen es una de las principales candidatas. Sin embargo, se la acusa de haber paralizado el sistema de candidatos principales. Entre otros, el ex presidente del Parlamento Europeo (y supuestamente el inventor del procedimiento), Martin Schulz, la acusó de ser una candidata "falsa" , ya que no se presenta a un escaño en el Parlamento Europeo.

Este argumento no se sostiene. En primer lugar, ni siquiera Jean-Claude Juncker (el único candidato principal exitoso hasta ahora) se postuló para un escaño en el PE. En segundo lugar, y lo que es más importante, postularse para un escaño en el PE significaría que von der Leyen aparecería en las boletas electorales en Baja Sajonia, uno de los 16 estados de Alemania, lo que significa que sólo seis de alrededor de 380 millones de votantes elegibles de la UE podrían votar por ella directamente. Teniendo en cuenta estas cifras, exigir que se postule para un escaño en el PE es poco convincente y demasiado tecnocrático.

Hace cinco años, von der Leyen fue sacada de una relativa oscuridad y lanzada en paracaídas a ese puesto porque los Estados miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre ninguno de los principales candidatos del PE. Sin embargo, incluso si un candidato no principal fuera nombrado Presidente, a dos de los principales candidatos (el socialdemócrata Frans Timmermans y la liberal Margarete Vestager) finalmente se les asignó un papel único e influyente, a saber, el de vicepresidentes ejecutivos de la Comisión. Así, si bien el procedimiento no se utilizó como se había previsto originalmente, sí afectó la formación final del Colegio de Comisionados.

Qué puede y no puede ser el procedimiento del candidato principal

Al evaluar la salud actual del procedimiento, es esencial recordar que, para empezar, nunca se adaptó perfectamente a la configuración institucional de la UE. La UE se basa exclusivamente en una doble legitimidad, que surge de los Estados miembros (representados en el Consejo Europeo) y de los ciudadanos europeos (representados por los eurodiputados). Según los tratados de la UE, ambos tienen un papel a la hora de decidir quién se convierte en presidente de la Comisión.

Aunque no esté perfectamente adaptado a la UE, es bueno que el PE haya presionado enérgicamente para tener voz y voto a la hora de determinar quién será el presidente de la Comisión. Es un paso necesario en el lento y engorroso camino hacia una Unión más democrática que el poderoso timón del principal ejecutivo de la UE ya no lo decidan únicamente los jefes de Estado y de gobierno en el Consejo Europeo.

En este sentido, el procedimiento del candidato principal da visibilidad y transparencia a la selección del liderazgo de la UE. Esto en sí mismo es un logro, ya que "se dice que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes". Dicho esto, es probable que el nombramiento del Presidente de la Comisión siga siendo un proceso de negociación (a veces doloroso) entre estas dos instituciones.

Esto significa que la UE no debería descartar el procedimiento por completo, ni exigir que se aplique estrictamente (como obligar a todos los candidatos a postularse para un escaño en el PE). Más bien, hay que entenderlo como lo que es: un modus operandi para seleccionar al candidato favorito del PE.

El Consejo Europeo tiene derecho a nombrar a un candidato que no sea el candidato principal y podría volver a hacerlo. Entonces, si bien el procedimiento no puede ser lo que sus inventores tenían en mente originalmente, puede ser un proceso para identificar un grupo de candidatos para todo tipo de puestos interesantes -incluidos los de comisarios-, como ocurrió en 2019 con Timmermans y Vestager.

Si esta politización partidista sin precedentes del Colegio de Comisarios es deseable es otra cuestión. Pero puede verse como una oportunidad para que los partidos políticos europeos consigan puestos interesantes en la Comisión para sus candidatos.

Por supuesto, los candidatos atractivos son una condición previa, ya que es más probable que sean elegidos por los Estados miembros para la Presidencia de la Comisión u otros puestos de alto nivel. Sin embargo, el procedimiento no puede garantizar que serán nombrados, lo que posiblemente lleve a que los pesos pesados ​​políticos eviten dejar sus puestos actuales para postularse. Los procesos internos del partido también pueden impedir la identificación del candidato más prometedor. En 2019, Manfred Weber no logró convencer al Consejo Europeo (ni siquiera a los miembros de su propio partido) a pesar de haber acumulado significativamente más apoyo en el anterior Congreso del PPE en Helsinki que su competidor, Alexander Stubb.

Los partidos políticos, sin embargo...

Lamentablemente, los candidatos principales (en su mayoría desconocidos) esta vez indican que los partidos políticos aún no han comprendido que el procedimiento ha evolucionado más allá de su intención original. En consecuencia, sus posibilidades de conseguir un alto puesto en la Comisión esta vez podrían haberse visto perjudicadas. Un buen ejemplo es el grupo Renew, que no pudo ponerse de acuerdo sobre un candidato y en su lugar identificó tres, y ninguno de ellos incluso después de un puesto en la Comisión.

Podría decirse que esto está socavando el sistema más de lo que podría hacerlo von der Leyen al no postularse para un escaño en el PE. El debate de Maastricht del 29 de abril demostró la confusión conceptual (y la complicación innecesaria) del término candidato principal . Una miríada de candidatos diferentes, algunos de partidos desconocidos, oscurecieron quién representa a quién y dónde.

Los partidos políticos europeos mantienen vivo el sistema al seguir nominando candidatos, ronda tras ronda. Pero al mismo tiempo, lo han debilitado con una selección de candidatos ambigua y creando efectivamente diferentes tipos de candidatos principales. Así que veamos si esto se remediará efectivamente para 2029, si es que el sistema todavía existe para entonces.

*Sofía Russack es investigadora del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS)

Artículo original en inglés