Corea del Sur se moviliza tras la detención de casi 500 trabajadores en una fábrica de baterías en EE UU

Corea del Sur ha activado una respuesta diplomática urgente tras la detención de 475 personas, la mayoría ciudadanos surcoreanos, durante una redada migratoria en una planta de baterías en Ellabell, Georgia, vinculada a Hyundai y LG Energy Solution. El operativo, ejecutado por agentes federales bajo directrices de la administración Trump, se enmarca en una investigación por presunto empleo irregular.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó “esfuerzos totales” para proteger a los detenidos y garantizar sus derechos. El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, expresó su “profunda preocupación” y se mostró dispuesto a viajar a Washington para dialogar directamente con autoridades estadounidenses.

La planta afectada, aún en construcción, forma parte de una ambiciosa inversión conjunta entre Hyundai y LG Energy Solution para fabricar baterías de vehículos eléctricos. LG confirmó que 47 de sus empleados fueron detenidos, 46 de ellos surcoreanos, mientras que otros 250 trabajadores de empresas asociadas también fueron retenidos. Hyundai aclaró que ninguno de los arrestados pertenece a su plantilla directa.

El incidente se produce apenas 11 días después de una cumbre entre Trump y Lee en la Casa Blanca, donde se anunciaron inversiones surcoreanas por valor de 150.000 millones de dólares. La redada ha sido calificada por la oposición surcoreana como un “desastre diplomático”, y medios como Chosun Ilbo han denunciado lo ocurrido como una traición tras el compromiso económico.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson defendió la operación, afirmando que el presidente Trump mantiene su compromiso de hacer de EE UU “el mejor lugar para hacer negocios, cumpliendo al mismo tiempo las leyes migratorias”.

El Ministerio de Exteriores surcoreano ha constituido un equipo de respuesta y evalúa enviar una delegación a EE UU para esclarecer los hechos. Mientras tanto, las empresas implicadas han suspendido los viajes de negocios y han recomendado a sus empleados permanecer en sus alojamientos o regresar a Corea del Sur