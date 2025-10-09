Tres detenidos por presuntamente organizar un atentado contra el primer ministro belga, Bart De Wever

Tres jóvenes han sido detenidos en Amberes, Bélgica, por su presunta implicación en un plan para cometer un atentado terrorista contra varias "figuras políticas", entre ellas el primer ministro del país, Bart De Wever. Según han revelado medios locales, los sospechosos planeaban utilizar un dron cargado con explosivos para perpetrar el ataque.

Las detenciones se produjeron tras una operación policial en la que se registraron cuatro domicilios. Los arrestados, nacidos en 2001, 2002 y 2007, fueron trasladados a dependencias judiciales. Uno de ellos ha sido puesto en libertad, mientras que los otros dos deberán comparecer ante un juez el próximo viernes. De acuerdo con la agencia Belga News, durante los registros los investigadores hallaron un artefacto explosivo improvisado, una bolsa con perdigones metálicos y una impresora 3D, que podría haber sido utilizada para fabricar piezas del dispositivo.

En el operativo participaron agentes de la Policía Judicial Federal de Amberes, una unidad de desactivación de explosivos, perros detectores y efectivos de las fuerzas especiales. Uno de los posibles objetivos era el propio primer ministro belga. En las inmediaciones de su residencia privada se realizaron registros y, por precaución, se evacuó temporalmente a los vecinos de la zona. La investigación sigue en curso.