Un tribunal alemán declara ilegales las devoluciones en caliente de los solicitantes de asilo

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Berlín declaró este lunes ilegal la devolución en caliente de solicitantes de asilo en las fronteras alemanas y ordenó que se aplique lo estipulado en el Tratado de Dublín.

La decisión se produjo en el marco de un caso de tres somalíes que -con base en una nueva disposición del Gobierno alemán- fueron retornados a Polonia el 9 de mayo desde la estación de la ciudad fronteriza de Fráncfort del Oder.

La Policía Federal había justificado el retorno de los somalíes con el argumento de que los enviaba a un tercer Estado seguro ante lo que los afectados, desde Polonia, reaccionaron pidiendo medidas cautelares.

El tribunal berlinés constató que Alemania estaba obligada a seguir el llamado procedimiento de Dublin si quiere hacer regresar a peticionarios de asilo a un país miembro de la Unión Europea (UE).

A los demandantes de asilo se les había debido permitir entrar en Alemania para que se les aplicase dentro del país el procedimiento de Dublín.

Alemania, según el tribunal, no puede invocar una situación de emergencia para no aplicar Dublín, puesto que no se han presentado elementos que indiquen que los tres somalíes representen un peligro para la seguridad o el orden público.

Sin embargo, el tribunal también señala que el procedimiento puede hacerse en la frontera o en un lugar cercano a ella. La decisión no es firme y puede ser apelada.