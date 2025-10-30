Trump anuncia un acuerdo histórico con China: reducción de aranceles al 10% y un pacto sobre tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que “ya no hay más restricciones a las tierras raras” tras reunirse con el mandatario chino Xi Jinping en Busan (Corea del Sur). La cumbre, celebrada en la base aérea de Gimhae, marcó el primer encuentro entre ambos líderes desde el G20 de Osaka en 2019 y fue descrita por Trump como “una conversación muy productiva centrada en la cooperación económica y la estabilidad global”.

A bordo del Air Force One, Trump afirmó que “todo el asunto de las tierras raras se ha solucionado” y que “no hay más obstáculos” para su exportación. Este anuncio llega tras meses de tensión por las limitaciones impuestas por China a estos minerales críticos para la industria tecnológica mundial, generando preocupación en Washington y Bruselas.

China controla más del 70 % de la producción mundial y casi el 90 % del procesamiento de las tierras raras, esenciales en la fabricación de chips, vehículos eléctricos y sistemas de defensa. El acuerdo elimina un importante punto de fricción en la cadena de suministro global y abre la puerta a una etapa de cooperación económica más estable.

Trump, que había amenazado con imponer un arancel adicional del 100 % a los productos chinos desde el 1 de noviembre, aseguró que no será necesario aplicar nuevas sanciones. En cambio, anunció una reducción general de los aranceles del 57 % al 47 %, y una rebaja del 20 % al 10 % para productos vinculados a los precursores del fentanilo, luego del compromiso de Pekín de combatir su tráfico ilícito.

En materia internacional, ambos líderes dedicaron parte del diálogo a la guerra en Ucrania. Trump explicó que el tema fue “muy importante y extenso” en la conversación, y afirmó que China y Estados Unidos trabajarán juntos para buscar una solución pacífica. “Hablamos de ello durante mucho tiempo. Ambos vamos a trabajar juntos. Xi nos va a ayudar”, señaló el presidente estadounidense.

Trump también lamentó que China haya estado comprando petróleo ruso, pero destacó que “eso no impide que colaboremos en detener la guerra”. Por su parte, Xi subrayó que su país “ha promovido conversaciones de paz para resolver otras crisis” y mostró disposición a apoyar los esfuerzos diplomáticos orientados a reducir la violencia en Europa del Este.

Aunque se esperaba que la cuestión de Taiwán formara parte de la agenda, Trump reveló que el tema no fue discutido. “No lo hablamos, no había mucho de qué hablar”, declaró. El mandatario había adelantado antes de la reunión que no planeaba abordar la situación de la isla autogobernada, la cual Pekín considera una provincia rebelde, argumentando que “no hay mucho que discutir por ahora”.

Por su parte, Xi Jinping insistió en que China “no busca desafiar a nadie” y que su prioridad es “centrarse en su propio desarrollo”. Pidió a Trump promover una cooperación a largo plazo para evitar “un círculo vicioso de represalias” que afecte al comercio y la estabilidad mundial.

En el terreno económico, Trump anunció además que China reanudará la compra de soya estadounidense, fortalecerá su colaboración con Washington en materia tecnológica y permitirá mantener el flujo de chips de Nvidia al país asiático bajo supervisión.

El presidente calificó el encuentro como “una gran victoria para ambos países” y adelantó que viajará a China en abril, mientras Xi Jinping visitará Estados Unidos posteriormente. Tras la reunión, los mercados reaccionaron positivamente: las acciones chinas alcanzaron su nivel más alto en una década y el yuan subió a su máximo en casi un año frente al dólar, reflejando un renovado optimismo ante una posible distensión comercial entre las dos potencias.

Xi partió luego hacia Gyeongju para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras Trump regresó a Washington. En sus declaraciones finales, el mandatario estadounidense afirmó que el encuentro representa “el inicio de una nueva etapa de entendimiento y cooperación”, tanto en lo económico como en los asuntos globales.