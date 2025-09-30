Trump anuncia que desplegó submarinos nucleares frente a Rusia porque "amenazó" a EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia porque "nos amenazó un poco recientemente".

El mandatario, que hizo esta revelación ante una inhabitual congregación de generales en Quantico (Virginia), añadió que Estados Unidos está "25 años" por delante de Rusia y China en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares, informa Efe.

Asimismo, afirmó que está considerando resucitar el obsoleto concepto del acorazado ('battleship'), un tipo de navío de ataque masivo que desapareció tras la II Guerra Mundial y que ya no produce ninguna Armada.

"Creo que deberíamos comenzar a pensar en los acorazados (...) Cuando veo a esos navíos que iban acompañados por destructores. No había nada que los pudiera detener", afirmó.

"Algunos dirán que es tecnología obsoleta. Pero, no sé. Creo que no todo es tecnología cuando ves esos cañones. Es algo que estamos, de hecho, considerando", aseguró Trump frente a una inusual congregación de generales a los que, antes de comparecer, advirtió de que, "si no son verdadero guerreros", lo despedirá.