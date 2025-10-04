Trump asegura que Israel ha aceptado una "línea de retirada": cuando la acepte Hamás el alto el fuego "será inmediato"

Donald Trump asegura que Israel ya ha aceptado una línea de retirada inicial. Las negociaciones para el alto el fuego en una castigada Gaza comenzarían la semana que viene, si bien el mandatario de EE UU, que aspira a hacerse con el Nobel de la Paz, ha asumido un rol determinante para el fin de la masacre en territorio palestino.

"Tras negociaciones, Israel ha aceptado la línea de retirada inicial que le hemos enseñado y que ya hemos compartido con Hamás. Cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego entrará en vigor de forma INMEDIATA, y el intercambio de rehenes y prisioneros empezará. Crearemos las condiciones para la siguiente fase de paz que nos acercarán a poner fin a esta catástrofe de 3.000 años", ha escrito Trump en su propia red social, Truth Social.

La línea de retirada que se ha dibujado sobre el mapa de la Franja de Gaza deja enclaves como Khan Yunis o Ciudad de Gaza dentro del territorio ya liberado de las fuerzas israelíes, mientras que regiones como Rafah seguirán bajo su control militar. La línea llega a oscilar los dos y siete kilómetros en algunos puntos con respecto a las fronteras originarias.

Este mismo sábado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que espera que la liberación de los rehenes se produzca en los próximos días, a lo largo de la semana que viene. "Como ha dicho Trump, no toleraremos aplazamientos", ha advertido. "En la segunda fase de este proceso, Hamás será desarmada y Gaza desmilitarizada, ya sea por la vía fácil o por la manera difícil: esto se conseguirá", ha amenazado.

El cambio de guion se produjo en la noche de este viernes, cuando Hamás lanzó un comunicado en el que se abrían la puerta a aceptar el ultimátum de paz que les dio Donald Trump con un límite temporal para responder fijado en este domingo.