Trump confunde una bandera de EE UU con una manta para dormir: "Me vendrá bien por la noche"

El presidente Donald Trump protagonizó el viernes un momento llamativo en la Oficina Oval al recibir, como obsequio, una bandera de Estados Unidos dentro de una bolsa de plástico transparente. “Me vendría bien por la noche”, dijo al tomarla, en aparente confusión con una manta. Entre risas, el congresista John Rose, quien le ofrecía el regalo, le precisó: “Es una bandera estadounidense”. “Es muy bonito, me gusta. Muchas gracias”, respondió a continuación el presidente.

El encuentro formaba parte de una sesión de firmas en la que Trump planteó, entre otras, la Ley de Protección de la Privacidad de los Compradores de Vivienda, impulsada por Rose y destinada a limitar cómo y cuándo se comparten datos financieros personales. “Facilitaremos que la gente compre una casa sin ser molestada”, defendió el legislador, aludiendo a llamadas y mensajes no solicitados que, según dijo, habían proliferado en los últimos años.

Anuncios, contexto y un intercambio con la prensa

Durante la misma aparición, Trump manifestó su intención de cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra. “Ganamos la Primera Guerra Mundial. Ganamos la Segunda Guerra Mundial… y luego decidimos adoptar una conciencia política y cambiamos el nombre a Departamento de Defensa”, afirmó ante los medios. El nombre actual fue establecido por ley del Congreso; el presidente ha sostenido que no necesita una nueva ley para modificarlo.

El episodio con la bandera cerró una semana en la que el mandatario multiplicó sus apariciones públicas tras rumores infundados sobre su fallecimiento, surgidos por su ausencia en los días previos al fin de semana del Día del Trabajo. El jueves recibió a varios directivos de Silicon Valley en la Casa Blanca y, ya en la Oficina Oval, atendió preguntas de la prensa. A una cuestión sobre si prevé hablar pronto con el presidente ruso, Vladímir Putin, Trump pareció no oír bien y pidió que le repitieran la pregunta; la primera dama, Melania Trump, se inclinó para reformularla y el presidente respondió: “Lo haré, sí, lo haré”.