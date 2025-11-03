Ucrania alcanza otra refinería rusa en la guerra cruzada por dañar las infraestructuras básicas

Rusia y Ucrania libran su guerra en varios frentes, y no de ellos, y no menos importante que el resto, es el que se desarrolla en la retaguardia de ambos países, y en concreto en su red de infraestructuras de gas, petróleo y electricidad. Las principales instalaciones energéticas de ambos países se han convertido en objetivo de los ataques aéreos tanto mediante misiles como con la utilización de drones.

En algunos casos, los ataques son masivos, con proyectiles en aluvión que pretenden hacer imposible la defensa, como el que el pasado 17 de octubre sufrió Ucrania con más de trescientos drones y 37 misiles rusos, de los que 26 eran misiles balísticos Iskander-M o su equivalente norcoreano KN-23, además de dos cohetes hipersónicos Kinzhal.

Los ataques ucranianos han conseguido también dañar la sensible industria petrolera rusa. Desde el inicio de agosto, Ucrania ha lanzado al menos 58 ataques contra sitios energéticos clave en Rusia, según el Open Source Centre. Esta cifra contrasta notablemente con solo tres ataques en junio y julio combinados. Los drones están alcanzando objetivos a una distancia de hasta 2.000 kilómetros, incluyendo una refinería en la región de Tiumén, en lo que podría ser el ataque más lejano de Ucrania hasta la fecha.

A este escenario se unen también las sanciones a Rusia, cada vez más fuertes, de Estados Unidos y la Unión Europea, pese a que Moscú ha sabido hasta ahora sortear esta política.

El último episodio de esta batalla se ha producido en las últimas horas. El Estado Mayor de Kiev informó este lunes de un nuevo ataque del Ejército ucraniano que habría alcanzado las instalaciones de una refinería situada en la región de Sarátov de Rusia.

“Durante la noche del 3 de noviembre”, indica la nota del Estado Mayor, “unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la refinería de Sarátov”, informa Efe.

El impacto en una de las infraestructuras de la planta provocó un incendio en las instalaciones de la refinería, según ha establecido el Estado Mayor ucraniano.

La nota explica que la refinería en cuestión es una de las más importantes de Rusia y procesó en 2023 un total de 4,8 millones de toneladas de petróleo.

Parte de la producción de la planta sirve para abastecer al Ejército ruso, según el Estado Mayor de Kiev.