Ucrania y Gaza muestran la urgencia de reformar la ONU

A partir de este martes se reunirán en Nueva York los mandatarios de medio mundo en el marco de la edición 79º de la Asamblea General de la ONU. Mientras los líderes se sientan a conversar un año más, de fronteras estadounidenses para fuera los conflictos bélicos, el hambre, la destrucción y la pobreza siguen extendiéndose sin que la comunidad internacional proponga a una solución consensuada. La incapacidad del organismo de resolver conflictos como la invasión rusa de Ucrania (que está impactando en otros países afectando al suministro energéticos y de alimentos), o la guerra de Gaza ha vuelto a alzar las voces de los que piden una reforma de Naciones Unidas que permita a la organización imponer acciones resolutivas.

La estructura del organismo refleja la realidad de la época de su creación, 1945. Desde 1990 ha habido llamadas a una reforma porque el ente no está cumpliendo el propósito acordado en su fundación, "mantener la paz y la seguridad internacionales". Sin embargo, sus miembros no han conseguido ponerse de acuerdo en qué habría que eliminar y qué debería mantenerse. Reformar Naciones Unidas no es tarea fácil, y exige una transformación de la Carta de fundación del organismo, lo que implica la ratificación de los 5 miembros permanentes (cuyas relaciones no pasan por su mejor momento), además del apoyo de 128 países.

Ya en el 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, puso imagen al cambio. El líder salvadoreño aprovechó su turno de palabra en el podio para hacerse un selfie ante los medios de comunicación y los jefes de estado. "Es un privilegio estar aquí con ustedes, y un honor que he querido compartir con el mundo", dijo tras publicar la imagen en sus redes sociales, "ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar donde irá esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de personas están conectadas todo el tiempo y en todas las facetas de la vida".

En la misma línea, en el encuentro de alto nivel de hace dos años, el presidente estadounidense, Joe Biden, verbalizó lo que muchos pensaban, que ya era hora de que el Consejo de Seguridad se hiciese más ¨inclusivo¨. Biden propuso incluir a seis nuevos miembros permanentes de países de África, América Latina y Caribe. Los nuevos integrantes propuestos no tendrían derecho a veto, como ocurre con EE. UU., Rusia, Francia, Reino Unido y China (un requisito acordado en el pasado entre los fundadores y que en la actualidad ha impedido, en varias ocasiones, que salieran adelante resoluciones de paz y seguridad internacional, frenando la capacidad de acción del organismo). Esta semana la representante de EE UU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que "ahora que nos dirigimos a la última Semana de Alto Nivel de la administración Biden-Harris", su Administración apoyaba la creación de dos puestos permanentes en el Consejo de Seguridad para que sean ocupados por países africanos", al fin y al cabo, dos tercios de los asuntos del organismo están relacionados con cuestiones africanas. Además, anunciaba que el país norteamericano está dispuesto a "tomar medidas sobre las reformas y llevar una negociación basada en textos" que pasa por "comenzar el proceso de enmienda de la Carta de Naciones Unidas".

En su encuentro con la prensa, Thomas-Greenfield también confirmó que la próxima semana la atención estará puesta en la situación de Ucrania y, de hecho, EE UU ha convocado una reunión especial del Consejo de Seguridad en este sentido el martes, a la que podría asistir también el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, que estará por Nueva York estos días para reunirse paralelamente con otros líderes mundiales y con Joe Biden y la vicepresidenta

y candidata demócrata presidencial, Kamala Harris, el jueves de septiembre en Washington. El objetivo de esta reunión es "mantener la presión sobre Rusia" porque no "están haciendo ningún esfuerzo para poner fin a esta guerra". "Los líderes discutirán el estado de la guerra entre Rusia y Ucrania, incluida la planificación estratégica de Ucrania", ha detallado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre en un comunicado. Biden y Harris "enfatizarán su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania hasta que prevalezca la guerra". Biden hablará ante el hemiciclo en Nueva York el martes, por ser el país anfitrión, justo después de Brasil, que por tradición es siempre el primero en hablar.

Es muy probable que una reforma de la ONU se trate en la Cumbre del Futuro que se celebrará hasta hoy lunes en Nueva York. Según apunta en su página web el evento, se trata de "un encuentro de alto nivel que reúne a los líderes mundiales para forjar un nuevo consenso internacional sobre cómo lograr un mejor presente y salvaguardar el futuro". El objetivo de la cumbre es "acelerar los esfuerzos para cumplir nuestros compromisos internacionales existentes, y tomar medidas concretas para responder a los desafíos y oportunidades emergentes". Además, asegura que el objetivo es salir de la cita con un documento firmado que responderá al nombre de Pacto para el Futuro y será respaldado por los países.