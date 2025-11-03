Ucrania resiste con uñas y dientes en el frente mientras refuerza su escudo aéreo

La batalla por Pokrovsk sigue arreciando, ya que la potencial victoria en esa ciudad adquiere una importancia política cada vez mayor, además de los beneficios puramente militares. Mientras los combates de intensidad variable continúan a lo largo de unos 1.000 kilómetros de frente activo en el país invadido, una serie de declaraciones de líderes rusos y ucranianos han colocado a la ciudad en el centro de atención, pues ambos bandos han enviado fuerzas adicionales allí en un intento por inclinar la balanza.

La llegada de operativos especiales de la inteligencia militar de Ucrania, dirigidos según varios fuentes por el propio jefe de esta, el general Kirilo Budanov, ha tenido como objetivo aliviar la presión que la infantería rusa ejerce sobre las vitales líneas de suministro que garantizan a los defensores ucranianos munición, medicinas y alimentos suficientes. Un contingente de soldados procedentes de distintas ramas del ejército ucraniano ha sido desplegado en la zona, según ha informado el máximo general de Ucrania, Oleksandr Sirski, quien ha subrayado que el área no está cercada ni bloqueada, en contra de lo afirmado por Moscú.

«El enemigo está pagando el precio más alto en Pokrovsk por intentar cumplir la orden del dictador del Kremlin de ocupar el Donbás ucraniano», declaró Sirski tras reunirse con los comandantes de las unidades ucranianas cerca de Pokrovsk y asegurar que Ucrania sigue «expulsando» al enemigo de la ciudad.

Rusos infiltrados en la ciudad

Fuentes de la inteligencia militar ucraniana han desmentido las afirmaciones rusas de que los refuerzos —que, según un vídeo filtrado, llegaron al lugar en helicópteros— han sido destruidos. Blogueros y analistas militares ucranianos sostienen que la operación ha permitido eliminar varios grupos rusos que se habían infiltrado en la ciudad durante las semanas previas.

No obstante, las fuerzas rusas siguen expandiéndose y consolidando su presencia dentro de la ciudad; el domingo, la plataforma analítica ucraniana DeepState confirmó que han llegado a la estación de ferrocarril, en el centro de la ciudad. Para lograrlo, aprovechan las brechas en la porosa defensa ucraniana, que sufre constantes ataques con drones y bombardeos. «Los operadores de drones ucranianos intentan localizar y destruir al enemigo día y noche, un trabajo que parece interminable», escribieron los analistas, que señalaron que aún no se han adoptado nuevas medidas para frenar la infiltración rusa en el sur de la ciudad.

En estos momentos, unos nueve kilómetros separan a las fuerzas rusas que buscan cercar la ciudad desde dos direcciones, en lugar de capturarla de frente. Según testimonios de soldados ucranianos, operan en condiciones extremadamente difíciles: los drones rusos llegan kilómetros más allá del frente para atacar cualquier vehículo en movimiento. Como consecuencia, la logística depende en gran medida de drones terrestres, muchos de los cuales también son destruidos.

Pese a ello, las tropas ucranianas mantienen su presencia en la estratégica localidad de Rodinske, cuyo control resulta vital para el desenlace de los intentos de uno de los dos principales grupos rusos por engullir la ciudad. Asimismo, siguen repeliendo ataques rusos en la ciudad satélite de Pokrovsk, Mirnograd, e incluso han ganado recientemente algunas posiciones.

Pokrovsk se halla en una altura dominante, lo que la convierte en un punto especialmente importante para el control de esta parte de la región de Donetsk, según representantes del ejército ucraniano. «La pérdida de la ciudad sería dolorosa para las Fuerzas de Defensa, por lo que hacemos todo lo posible para que siga siendo ucraniana», declaró Artem Pribilnov, portavoz de la 155ª brigada de Ucrania.

Mientras las fuerzas de Kiev ofrecen una resistencia feroz en Pokrovsk, Moscú confía en que su campaña de ataques contra el sistema energético y ciudades ucranianos debilite al país y su voluntad de resistencia.

Partes de Ucrania, incluida toda la región de Donetsk bajo control ucraniano, quedaron sin electricidad tras los últimos bombardeos del domingo, que causaron al menos siete muertos en cinco regiones. «Casi 1.500 drones de ataque, 1.170 bombas aéreas guiadas y más de 70 misiles han sido empleados por los rusos para golpear la vida en Ucrania solo esta semana», declaró el presidente Volodímir Zelenski, quien calificó los ataques aéreos rusos como «la principal apuesta de Putin en esta guerra».

Zelenski también confirmó que Ucrania ha recibido sistemas adicionales de defensa aérea «Patriot» de Alemania tras meses de preparativos. Esto «garantizará la seguridad no solo de Ucrania, sino también de nuestros socios cuando sea necesario», afirmó.