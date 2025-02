Última hora de la guerra de Ucrania, en directo hoy: Musk arremete contra Zelenski y Trump le pide que firme ya el acuerdo de las tierras raras

Las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos siguen empeorando en las últimas horas. Elon Musk llamó a Zelenski, líder ucraniano, "un presidente despreciado por su país", mientras los líderes europeos le defienden como un líder "legítimo y respetado". Además, Estados Unidos se opone a calificar a Rusia de agresor en una declaración del G7 en el tercer aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, lo que amenaza con descarrilar la unidad en este grupo estratégico, informa The Financial Times, que cita como fuente a funcionarios occidentales. La participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en una cumbre virtual del G7 el lunes tampoco ha sido acordada, dijeron los funcionarios, mientras que la oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que no participaría, cita el FT. Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo anoche que "estamos a punto de lograr la paz en Europa gracias a Trump", y Mike Waltz, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, invitó a Ucrania a "firmar el acuerdo" sobre tierras raras propuesto por Donald Trump. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, explicó que la idea del acuerdo era "convencer al pueblo estadounidense" del beneficio de apoyar a Kiev, y luego decirle a los rusos "que Estados Unidos tomaría nuevas sanciones si fuera necesario".

Última hora sobre la guerra de Ucrania, en directo