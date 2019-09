Un programa con fines militares

Irán insiste en que no quiere desarrollar el arma nuclear, que quiere un programa civil. ¿Le da credibilidad?

No creo que los iraníes estén desarrollando un programa nuclear para usos pacíficos por muchas razones. Una de ellas es que no comparte ningún tipo de información sobre su programa nuclear, únicamente con Rusia. No nos explican cuál es el protocolo y si hay protocolo en el caso de que ocurra algún accidente en la central de Busher. Es extraño que sí cooperen en los asuntos relacionados con el petróleo y el gas, pero no lo hagan respecto a la energía nuclear, máximo si como dicen están persiguiendo un programa pacífico. También levanta sospechas su programa balísitco con el que están fabricando misiles preparados para llevar una cabeza nuclear. Es un programa que sigue el modelo de Corea del Norte.

Con la activación de los reactores nucleares, ¿cuánto tiempo hay para que Irán pueda desarrollar la bomba?

Las centrales nucleares no se desmantelaron completamente y ellos tienen la tecnología para construir más. Dado el secretismo que rodea al programa nuclear, no hay datos exactos, pero cuentan con la capacidad de fabricar más de tres cabezas nucleares. El régimen iraní ha amenazado con construir un programa subterráneo en el caso de que las potencias occidentales tratasen de desmantelar sus centrales nucleares. En todo caso, creo que los liderazgos actuales de EE UU e Irán no quieren escalar el conflicto y llegar a un enfrentamiento directo de consecuencias imprevisibles.