Un "zombie vivo" o una "momia humana". De esta manera calificó un grupo de cazadores a un hombre que encontraron moribundo en una osera en la república rusa de Tuva. El hombre que sólo recordaba que se llama Alexander, pero no ha sido capaz de responder a su edad, profesión o lugar de nacimiento. Un grupo de perros de unos cazadores se detuvieron delante de la cueva y ladraron insistentemente para llamar la atención de sus dueños. Cuando entraron en la cueva, pensaron que habían encontrado una momia humana, debido al estado de desnutrición de Alexander y a que gran parte de su piel estaba podrida por haber estado inmovilizado durante mucho tiempo. Para sorpresa de los cazadores, Alexander dio muestras de estar vivo, podía mover los brazos, de forma leve, pero no las piernas porque en su encuentro con un oso pardo, el animal le fracturó la columna. Después del combate, el oso trasladó a su presa a la cueva, pero no lo mató porque lo guardaba para comérselo más adelante, informa The Siberian Times.

De inmediato fue trasladado al hospital, donde ingresó con varias fracturas de huesos y de columna, en estado de inanición y con el cuerpo plagado de llagas y carne en estado de putrefacción. En un vídeo grabado en el hospital, Alexander apenas puede decir su nombre, aunque a los médicos les indicó que el ataque se produjo hace alrededor de un mes. "El oso me preservó como alimento para más tarde", dijo.

Los médicos no encuentran explicación a cómo ha podido sobrevivir tanto tiempo con unas lesiones tan graves, sin poder moverse y sin alimento. Durante todo ese tiempo sólo tomó su propia orina para poder seguir viviendo.