Las autoridades de Francia han lanzado una operación de busca y captura contra un sospechoso no identificado, tras una explosión registrada en el centro de la ciudad de Lyon que ha dejado al menos trece heridos, la mayoría con heridas en las piernas. Según el diario francés 'Le Figaro', once de los heridos han sido trasladados a hospitales de la ciudad, si bien por el momento no hay más detalles acerca de su estado.

Fuentes policiales han señalado que el artefacto habría sido lanzado desde una bicicleta por un hombre enmascarado que se ha dado a la fuga posteriormente. Por el momento, no hay detalles acerca de su posible identidad.

Una portavoz de la Prefectura indicó que el individuo, que llevaba oculta la cara para no ser reconocido, dejó el explosivo hacia las 17.30 hora local (15.30 GMT) delante de la panadería Brioche Dorée de la calle Victor Hugo, una calle peatonal muy cerca de la plaza Bellecour, corazón de la ciudad.

Las fuerzas del orden trabajan con las imágenes de vídeo de todo el barrio y se ha establecido un cordón de seguridad, señaló la portavoz.

"Las imágenes de las cámaras de vigilancia van a ser estudiadas por la Policía Judicial", ha indicado Aurélie Bonnet Saint-Georges, adjunta de la Alcaldía.