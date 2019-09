¿Una primera victoria para Hong Kong?

¿La retirada definitiva del proyecto de ley de extradición a Pekín supone una derrota para Pekín?

No, para el Gobierno del Partido Comunista chino esto no es una derrota porque el proyecto de ley no fue iniciado por el Gobierno chino, fue propuesto por el Gobierno de Hong Kong en respuesta a la solicitud de la República China de Taiwán de extraditar a un hongkonés que mató a su novia embarazada en Taiwán a principios del año 2018.

¿Ahora que se ha logrado una de las principales demandas puede aplacarse la furia de los manifestantes? ,¿Es posible que las protestas pierdan fuerza con la desmovilización de los «moderados»?

No, la retirada del proyecto de ley de extradición no le quitará el aliento a los manifestantes. De hecho, se van a envalentonar más, y van a continuar luchando hasta que consigan que se cumplan sus exigencias pro democráticas.

¿Los tres meses de manifestaciones están haciendo que el Gobierno de Pekín reconsidere un aumento del control sobre Hong Kong?

No, el Gobierno de Pekín no funciona así. Los desafíos a Pekín solo conseguirán endurecer su posición. Tratar con el Gobierno chino es siempre un juego de perder-perder.