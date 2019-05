“Unas elecciones anticipadas en Italia relegarían al M5E a la tercera posición”

Después de la debacle del Movimiento Cinco Estrellas (M5E) en las elecciones europeas, Luigi Di Maio anunció ayer que someterá su liderazgo a votación, una especie de moción de confianza digital entre los simpatizantes inscritos. Para saber las claves sobre el futuro del M5E y, por tanto, del Gobierno de Italia, LA RAZÓN entrevista a Marco Guili, analista político en el “think tank” European Policy Centre (EPC). En opinión de este experto, resulta muy curioso que, más que una votación sobre la coalición de Gobierno con la extrema derecha de Salvini, se trate de un voto sobre el propio Di Maio.

¿Por qué ha perdido tantos votos el M5E de Luigi Di Maio?

Los primeros análisis del trasvase electoral sugieren que la mayoría de ex votantes del M5E decidieron no acudir a las urnas, especialmente en el sur. Mientras que una parte nada desdeñable optó por la extrema derecha de la Liga en el norte de Italia. La impresión general es que muchos votantes del M5E estaban decepcionados por el desempeño del Gobierno. El Movimiento cedió en su oposición a grandes infraestructuras como el TAP (el Gasoducto Trans Adriático), el déficit presupuestario, que se prometió que iba a ser mucho más expansivo (y sobre la renta básica universal). En definitiva, la promesa sobre la política económica “generosa” no se materializó.

¿Están los malos resultados relacionados con el hecho de que Di Maio está en el Gobierno junto a la extrema derecha de Salvini?

Los votantes no han abandonado necesariamente al M5E en términos ideológicos. En Europa, el M5E es probablemente el único partido populista en el que, de hecho, una identidad populista prevalece por encima de cualquier identidad originaria de derechas o de izquierdas. Incluso antes del récord de votantes de 2018, el M5E había movido su mensaje hacia la derecha (especialmente en migración) y continuó haciéndolo durante su experiencia en el Gobierno, hasta hace poco, con algunos intentos de distanciarse de los exceso de la extrema derecha de la Liga. De por sí, uno no creería que el M5E era ideológicamente incompatible con Salvini, ni que las limitaciones de la coalición explicasen los retrocesos del M5E en muchas de sus promesas.

Si los simpatizantes de Di Maio no le respaldan, ¿está en riesgo la coalición de Gobierno con Matteo Salvini?

Es muy interesante que el M5E está ahora votando sobre Di Maio más que sobre si continuar con la coalición. Esto refleja la difícil posición en la que se encuentra el M5E. Desenchufarse del Gobierno y convocar elecciones anticipadas implicaría una reducción dramática de diputados, con una potencial tercera posición después del Partido Democrático. Una continuación del Gobierno solo tiene como riesgo mayores pérdidas de consenso, especialmente con los complejos asuntos económicos que surgirán después del verano.

Por otra parte, Salvini se encuentra en un buen momento electoral. ¿Cree que si el líder de la Liga hace más demandas sobre asuntos que están en contra de los principios y directrices del M5E, forzará a que se adelanten las elecciones?

Salvini tiene ahora el capital político para promover más fuerte asuntos en los que discrepa con las promesas del M5E, debilitándole incluso más. Al hacerlo, también proveerá al M5E de más razones para no seguir con la coalición, permitiéndoles tomar la responsabilidad de una crisis política y la potencial inestabilidad financiera que podría suceder. Aun así, esto también significará que -al ganar unas elecciones anticipadas y liderar una coalición de derechas- también tendrá que finalmente asumir la responsabilidad principal de todas las políticas del Gobierno, en una era económica muy difícil.