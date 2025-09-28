La Unión Europea secunda a la ONU y reactiva las sanciones a Irán por sus planes nucleares

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, anunció este domingo que el bloque comunitario va a reactivar las sanciones contra Irán por su programa nuclear tras el rechazo por parte del Consejo de Seguridad de la ONU a dar una prórroga de seis meses a Teherán.

"He desplegado intensas gestiones diplomáticas con Irán antes y durante el plazo de 30 días previsto en el proceso de restitución rápida, que lamentablemente no generaron las condiciones para una posible prórroga de la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo Kallas en un comunicado oficial.

Y añadió: "En consecuencia, la Unión Europea procederá ahora a aplicar sin demora la reimposición de todas las sanciones relacionadas con la energía nuclear de las Naciones Unidas y la UE que habían sido levantadas anteriormente".

Las sanciones a Irán por su falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entrarán en vigor después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara esta medianoche una resolución presentada por Rusia y China para una prórroga de seis meses.

Las sanciones (conocidas como snapback) han sido promovidas por tres países de Europa (Francia, Alemania y Reino Unido, o grupo E3) que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015, que limitaba el programa iraní y que fue abandonado por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.

La jefa de la diplomacia europea añadió que "el restablecimiento de las sanciones y restricciones nucleares no debe suponer el fin de la diplomacia con Irán en la cuestión nuclear, que sigue siendo un desafío clave para la seguridad regional e internacional" y apuntó que "una solución sostenible" solo puede lograrse con negociación.

Kallas también se comprometió a seguir trabajando "con todas las partes pertinentes, incluido Irán" para encontrar dicha solución e instó al país persa a reanudar "plenamente y sin demora" su cooperación con el OIEA y en conformidad con sus obligaciones en el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP).

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, reaccionó al fracaso de la resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU y consideró que "marca un precedente peligroso", mientras Alemania, Francia y el Reino Unido instaron al país a "abstenerse de cualquier escalada".