Condenado un hombre en Rusia por tomarse la justicia por su mano: obligó al pederasta que violó a su hija a cavar su propia tumba

Vyacheslav Matrosov, de 35 años, tomó la ley en sus manos tras descubrir un vídeo en el que su hija de seis años era víctima de abusos sexuales. Confrontó a Oleg Sviridov, de 32 años, el agresor, y lo llevó a un bosque donde lo obligó a cavar su propia tumba antes de incitarlo a suicidarse. La situación fue grabada y analizada por las autoridades, lo que derivó en el proceso judicial contra Matrosov.

Inicialmente acusado de asesinato, la investigación determinó que las lesiones de Sviridov se habían autoinfligido, lo que derivó en la condena por “incitación al suicidio”. En 2022, el tribunal de Krasnoglinsky, en Samara, le impuso 18 meses de prisión en régimen severo, de los cuales cumplió 12 antes de ser liberado. Durante el juicio, se evaluaron los riesgos de la acción y la vulnerabilidad de la víctima menor, así como el contexto de la respuesta del padre.

El caso generó gran atención en Rusia y fuera de sus fronteras. La opinión pública mostró un amplio apoyo hacia Matrosov, destacando la indignación por el abuso sufrido por la niña y la percepción de que su acción buscaba justicia por mano propia. Los vecinos de la localidad de Pribrezhnoye incluso contribuyeron económicamente para cubrir gastos legales, y se inició una petición que reunió 2.500 firmas pidiendo la absolución del padre.

Reacciones y consecuencias

Tras salir de prisión, Matrosov compartió en redes sociales una fotografía con la frase: “A casa. Con mucho cariño”, lo que suscitó un intenso debate público. Figuras mediáticas, como la periodista y ex candidata presidencial Ksenia Sobchak, defendieron públicamente al padre, señalando que muchos padres apoyaban su acción contra un agresor sexual de menores.

El caso ha abierto un debate en Rusia sobre los límites de la justicia por mano propia y las respuestas legales frente a delitos sexuales graves. Al mismo tiempo, la comunidad local ha expresado su agradecimiento, considerando que la acción de Matrosov protegió a los niños de la región y visibilizó la necesidad de mecanismos legales más eficaces para prevenir abusos.