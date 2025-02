Varias nacionalidades entre las víctimas del tiroteo masivo en Suecia

La Policía sueca anunció en una conferencia de prensa el jueves que entre las víctimas de un tiroteo masivo que dejó 10 muertos más el tirador en la ciudad de Örebro había "múltiples nacionalidades".

Anna Bergqvist, quien dirige la investigación, declaró a la AFP que había "múltiples nacionalidades, diferentes géneros y diferentes edades" entre los que murieron el martes en el ataque al centro de educación para adultos Campus Risbergska.

Su declaración se produjo después de que las embajadas de Siria y Bosnia en Suecia confirmaran que entre los muertos había ciudadanos de sus países. La embajada siria expresó "sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, entre ellas queridos ciudadanos sirios", en una publicación en su página de Facebook a última hora del miércoles.

El embajador de Bosnia en Suecia, Bojan Sosic, dijo al periódico "Expressen" el jueves por la mañana que dos de las víctimas eran bosnias, una de las cuales había muerto y la otra estaba gravemente herida.

La masacre ocurrió en la ciudad de Örebro, al oeste de Estocolmo, el martes, en un centro de educación para adultos que al parecer impartía clases de sueco para inmigrantes.

Bergqvist, quien dirige la investigación, dijo que todavía estaban trabajando para determinar el motivo de la ola de asesinatos. "¿Cuál es el motivo? No tenemos una respuesta todavía", dijo a los periodistas.

El canal TV4 publicó un vídeo grabado por un estudiante escondido en un baño en el que se oyen disparos en el exterior y a una persona gritando: "¡Te irás de Europa!". Bergqvist dijo a la AFP que entre los asesinados había "múltiples nacionalidades, diferentes géneros y diferentes edades".

El sitio de noticias AlKompis, que publica en sueco y árabe, reveló que una de las víctimas sirias era Salim Iskef , aunque esto no ha sido confirmado por la policía. El sitio web indicó que Iskef, de 29 años, había estado formándose en la universidad para ser trabajador de la salud y que combinaba sus estudios con un trabajo en un hogar de ancianos.

La hermana de Iskef, Hanan Iskef, dijo a The Local que las últimas palabras de su hermano llegaron en una videollamada a su madre.

“Llamó a su novia y le dijo ‘cuídate y cuida a mi madre’”, contó. “Ella le preguntó qué había pasado y él le respondió ‘hay alguien que nos está matando’. Entonces lo llamó por videollamada y vio que estaba tirado en el suelo con sangre por todas partes”. “Luego llamó a mi madre y le dijo: 'Cuídate y cuida a mi prometido'”.

Criticó a la policía por no actuar más rápidamente para rescatar a su hermano. Ella le preguntó: "¿En qué aula estás?", y él respondió C07, así que llamó a la policía inmediatamente y le dijo: "Alguien está amenazando a Salim, pero no hicieron nada. Esperaron hasta que todos estuvieran muertos. Entonces entraron".

Su prometida, Kareen Elia, dijo a SVT que no había recibido confirmación de la policía de que Iskef había muerto, pero que tenía pocas esperanzas. "Le escribo, le llamo, pero no me contesta. Si ya no está vivo, sólo quiero ver su cuerpo."

Según la cadena SVT , uno de los heridos bosnios es Adnan Imsirovic, un conserje que recibió un disparo en el hombro cuando corría a ayudar a una mujer que había recibido un disparo. Hasta ahora ha sido operado dos veces y sigue recibiendo tratamiento en el hospital. La Policía no ha confirmado si se encuentra entre los heridos.

El jefe de la policía regional, Lars Wirén, dijo que los agentes enviados al lugar de los hechos lo compararon con "un infierno". "Muertos, heridos, gritos y humo", dijo en una rueda de prensa. Los oficiales tuvieron la impresión de que "los disparos comenzaron a dirigirse a la Policía cuando entraron en la escuela en lugar de a los estudiantes y al personal".

Los agentes hallaron en el lugar 10 cargadores vacíos y "una gran cantidad de munición sin usar" junto al presunto pistolero, que se había disparado a sí mismo y estaba muerto cuando la policía lo alcanzó.

La prensa sueca ha identificado al presunto pistolero como Rickard Andersson, de 35 años, pero no ha habido confirmación oficial. Los medios de comunicación suecos describieron al agresor como un hombre local que vivía recluido y sufría problemas psicológicos.

Según el periódico "Aftonbladet", habría escondido sus armas en un estuche de guitarra y se puso un traje militar en un baño, antes de abrir fuego.

Bergqvist dijo a los periodistas que la Policía creía conocer la identidad del agresor, pero dijo que "no confirmarían dicha información" hasta que hubieran verificado la identidad mediante ADN.

La policía también dijo que se habían recuperado varias armas de cañón largo. "Tiene licencia para cuatro armas, las cuatro armas han sido incautadas. Tres de esas armas estaban junto a él" cuando la policía lo alcanzó, dijo Bergqvist.

Cerca del lugar del crimen, entre tulipanes, rosas, crisantemos y velas, había notas en memoria de los estudiantes de Risbergska. "También hay mucho amor en el mundo. Puede ser fácil olvidarlo después de un acto atroz como este...", decía una nota.