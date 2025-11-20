Venezuela celebra que en Washington estén persuadiendo a Trump de dialogar y pensar con la "cabeza fría"

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha celebrado que en Washington exista una corriente de "dialogantes" que esté persuadiendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de entablar conversaciones con su par venezolano, Nicolás Maduro. "El diálogo lo defiende todo el mundo", ha dicho.

"El diálogo es bueno cuando hay contradicciones", ha defendido el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante la última retransmisión de su programa de televisión, Con el mazo dando, desde donde ha matizado que conversar "no significa claudicar".

El 'número dos' del chavismo responde así a unas palabras del presidente Trump esta semana con las que dejaba la puerta abierta a hablar con Maduro, en un momento en el que las tensiones han escalado hasta el punto de que en Caracas y en gran parte de la región se teme una posible intervención militar de Estados Unidos.

Cabello ha celebrado que entre el círculo cercano del presidente de Estados Unidos se esté imponiendo un grupo de "dialogantes" que son los que se han encargado de insistirle en la necesidad de "agotar todas las opciones diplomáticas", así como de "pensar con cabeza fría antes de tomar decisiones".

Este grupo son los "verdaderos amigos" de Trump, ha dicho Cabello, ya que quieren que Estados Unidos apueste por el diálogo y no caiga en "aventuras" como las de Juan Guaidó, en 2019.