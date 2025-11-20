Ni Tokio ni Ciudad de México: esta es la nueva ciudad más grande del mundo según la ONU

La lista de megaciudades globales suma un cambio histórico: Yakarta, capital de Indonesia, encabeza ahora el ranking como la metrópolis más poblada del planeta. El dato forma parte del nuevo informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, que analiza la evolución y el crecimiento urbano a escala mundial.

La nueva número uno con casi 42 millones de habitantes

Con casi 42 millones de habitantes, Yakarta supera por primera vez a urbes tradicionalmente dominantes. En segundo lugar aparece Daca, capital de Bangladés, con alrededor de 40 millones, seguida por Tokio, que con 33 millones pierde el liderazgo que mantuvo durante décadas.

El informe revela además que el número de megaciudades, aquellas con más de diez millones de habitantes, se ha multiplicado por cuatro desde 1975, pasando de 8 a 33. Asia concentra la mayoría: 19 de las 33 se encuentran en este continente. Dentro del top 10, El Cairo es la única ciudad que no está en Asia.

Más megaciudades en el horizonte

La tendencia no se detiene. Para 2050, los especialistas prevén que otras cuatro ciudades cruzarán la barrera de los 10 millones de habitantes:

Addis Abeba (Etiopía)

Dar es Salaam (Tanzania)

Kuala Lumpur (Malasia)

Hajipur (India)

Sin embargo, el crecimiento no es universal. Algunas urbes, como Ciudad de México o Chengdu en China, ya muestran signos de descenso poblacional.

Una humanidad cada vez más urbana

El informe destaca que el 45 % de la población mundial vive hoy en ciudades, frente al 20 % registrado en 1950. El proceso de urbanización continúa acelerándose: para 2050, dos tercios del crecimiento demográfico global se concentrará en entornos urbanos.

Un núcleo urbano se considera ciudad cuando supera los 50.000 habitantes. Bajo esta definición, el número de ciudades en el mundo se ha más que duplicado desde 1975, alcanzando unas 12.000 en 2025. Para mediados de siglo podrían ser más de 15.000.

Curiosamente, los territorios más poblados no son solo las megaciudades. Las ciudades pequeñas y medianas, que representan el 96 % del total, registran actualmente un crecimiento más rápido y albergan ya a más personas en conjunto.

El mapa de asentamientos también cambia

En 71 países, entre ellos Alemania, India y Estados Unidos, la forma de asentamiento predominante es la “localidad”, definida como un área de al menos 5.000 habitantes y 300 personas por kilómetro cuadrado.

Por el contrario, los países donde la población es mayoritariamente rural se han reducido de 116 en 1975 a 62 en la actualidad, y podrían descender a 44 en 2050. En este grupo permanecen naciones tan diversas como Austria, Finlandia, Rumanía, Mozambique o la República Centroafricana.