«No veo cómo Israel puede destruir las unidades de Hamás en Rafah sin una operación militar significativa»

¿Estados Unidos y la Unión Europea han aumentado la presión sobre Israel para que declare un alto el fuego inmediato en Gaza? ¿Lo veremos pronto?

No creo que se produzca pronto un alto el fuego permanente, aunque quizás sí uno temporal a cambio de la liberación de rehenes, como vimos en noviembre. Israel aún no ha cumplido sus objetivos para la guerra –liberar a los rehenes y asegurarse de que Hamás ya no puede mantener el poder en Gaza– y tratará de continuar hasta que lo haga.

¿El giro de Estados Unidos, que ha pasado de oponerse a la petición de alto el fuego por favorecer a Hamás a impulsarla, tensa las relaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu? ¿Está Israel cada vez más aislado?

No veo a Israel ni más ni menos aislado que antes de la guerra. Ahora estamos viendo desacuerdos sobre la mejor manera de proceder con el conflicto, con la Administración Biden instando a una operación más limitada en Rafah. Pero no está al nivel de perjudicar la relación entre Estados Unidos e Israel.

Las familias también exigen un alto el fuego que permita liberar a los rehenes. ¿Cuánto tiempo puede resistir Israel la presión?

Israel ha ofrecido acuerdos de alto el fuego temporal a cambio de la liberación de los rehenes, pero Hamás los ha rechazado o ha exigido concesiones intolerables, como un alto el fuego permanente o la liberación de miles de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, muchos de ellos acusados de terrorismo. Creo que Israel está abierto a treguas temporales a cambio de rehenes, pero no a cualquier precio.

El llamamiento a un alto el fuego se basa en el deterioro de la situación humanitaria en Gaza. ¿Debería Israel hacer más o mejor para evitar la hambruna?

Sería estupendo agilizar los procesos de inspección para hacer llegar más ayuda a Gaza a través de los pasos fronterizos terrestres. Sin embargo, el principal problema aquí es Hamás, que se hace con el control de la ayuda una vez que entra en Gaza, y luego se la da a sus propios combatientes o la vende a precios exagerados a los civiles gazatíes. El suministro de ayuda puede ser suficiente, aunque no ideal, pero el problema parece ser la distribución de la ayuda una vez que entra. Por supuesto, Hamás podría rendirse y liberar a los rehenes para poner fin a esta guerra, pero ha demostrado en repetidas ocasiones que no se preocupa por los civiles bajo su control.

¿Está perdiendo Israel la narrativa y el apoyo de la comunidad internacional debido al deterioro de la situación humanitaria en Gaza?

La cuestión más importante es la tendencia generalizada a atribuir a Israel la responsabilidad exclusiva de la situación. Esta guerra y el sufrimiento de los civiles en Gaza son, en realidad, responsabilidad de Hamás. Hamás atacó brutalmente a Israel, que tiene todo el derecho a tomar represalias enérgicas contra Hamás para asegurarse de que no pueda llevar a cabo otro ataque. Hamás ha utilizado a sus civiles para proteger su infraestructura militante, ha tomado rehenes de Israel y, en general, ha hecho todo lo posible para poner a los civiles en peligro porque quiere más civiles muertos para presionar más a Israel.

La ofensiva de Rafah también está dividiendo a Israel de Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que es un error. ¿Por qué está Israel tan decidido a entrar en Rafah?

Hamás conserva varios batallones en Rafah. Israel tiene que destruirlos si quiere asegurarse de que Hamás no pueda volver al poder y amenazar a Israel con otro gran ataque. No veo cómo puede destruir las unidades de Hamás en Rafah sin una operación militar significativa, así que para que Israel cumpla sus objetivos en la guerra, tendrá que entrar tarde o temprano. Estados Unidos ha reconocido que sería necesario llevar a cabo operaciones en Rafah, pero ha instado a adoptar enfoques más limitados, como atacar las rutas de contrabando de armas hacia el sur de Gaza. No creo que más operaciones limitadas de este tipo sean suficientes para desalojar a Hamás del poder en Gaza.

Occidente exige un plan de evacuación creíble. La población en Rafah ha pasado de 280.000 habitantes a 1,4 millones en cinco meses de guerra. ¿Puede garantizarse un lugar seguro para las familias?

He oído hablar de varias ideas, como trasladar a la población a una zona al norte de Rafah, conseguir que Egipto permita un refugio temporal en el Sinaí o incluso acoger a los refugiados en el sur de Israel, aunque me reservo mi opinión sobre cuál es preferible. En teoría, estos planes son plausibles, pero el principal obstáculo, una vez más, es Hamás, ya que está haciendo todo lo que puede para mantener a los civiles en peligro.

Lo que ocurra en Rafah podría determinar el llamamiento de Sudáfrica al genocidio en Gaza.

Hay que hacer una considerable gimnasia mental para probar tal caso. El genocidio tiene que ver con la intención del perpetrador, y viendo todas las medidas que Israel ha tomado para proteger a los civiles –el lanzamiento de panfletos; la apertura de corredores de evacuación; la advertencia a los civiles con «roof-knockers» [municiones no letales lanzadas desde el aire para alertar a los ocupantes de los edificios de ataques inminentes], mensajes de texto y llamadas telefónicas; y más– la afirmación de genocidio es simplemente absurda. Una operación en Rafah no cambiaría esto, aunque estoy seguro de que muchos utilizarían las inevitables víctimas civiles de la operación para propagar falsas alegaciones de genocidio. Por el contrario, la intención genocida de Hamás queda bastante clara en sus declaraciones y en sus acciones del 7 de octubre, razón de más para asegurarse de que no puede volver a amenazar a Israel.

Los bombardeos se han intensificado en el norte. ¿Existe riesgo de guerra abierta entre Israel y Hizbulá en Líbano?

La situación en el norte es inaceptable para Israel, ya que decenas de miles de israelíes siguen desplazados de sus hogares en el norte mientras Hizbulá continúe sus ataques en la zona. De hecho, el riesgo de guerra aumenta a medida que persiste la situación.