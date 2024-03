EE UU vincula la ayuda militar a Israel a Rafah

El secretario de Estado, Antony Blinken, aterrizó ayer en Arabia Saudí como parte de una nueva gira regional para mantener conversaciones sobre cómo alcanzar una tregua en Gaza y llevar a cabo el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. El jefe de la diplomacia estadounidense aterrizó en la turística Yeda, donde se reuniría con el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman.

Este es el sexto viaje de Blinken a la zona desde el ataque de Hamás el 7 -O. Se espera que de Arabia Saudí parta hacia Egipto, mediador en este conflicto, y de ahí a Israel en una visita no programada previamente y que se produce en medio de las tensiones entre Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La Administración Biden se plantea la suspensión de la venta de armas a Israel y la asistencia militar si se agrava la situación humanitaria en Gaza. La incursión en Rafah no haría sino deteriorar todavía más la crisis. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, anunció la escala a Israel del secretario de Estado cuando Blinken piso Riad. Según el comunicado de Miller, el máximo diplomático estadounidense discutirá con funcionarios israelíes «las negociaciones en curso para asegurar la liberación de todos los rehenes» y los esfuerzos para impulsar las entregas de ayuda a Gaza, así como «la necesidad de garantizar la derrota de Hamás». Washington ha apoyado a Israel con miles de millones de dólares en ayuda militar desde el comienzo del actual conflicto, pero no ha dejado de criticar las muertes de civiles en Gaza y la escasa ayuda que reciben. En las últimas semanas, Biden expresó su preocupación por la anunciada operación militar israelí en la ciudad más meridional de la franja, Rafah, y supuesto último bastión de Hamás. «Mientras nos preparamos para entrar en Rafah, y esto llevará algo de tiempo, seguimos operando con toda nuestra fuerza», dijo Netanyahu en un comunicado para referir su conversación con Biden.

«Es imposible completar la victoria sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entren en Rafah para eliminar los restos de los batallones de Hamás», explicó una vez más y también dijo que ya había aprobado el plan de operación: «Pronto también aprobaremos el plan para evacuar a la población civil de las zonas de combate».

Netanyahu aseguró que Biden «pidió presentarnos las propuestas de su lado en el ámbito humanitario, y también sobre otros temas». Y añadió que «ha habido momentos en los que hemos estado de acuerdo con nuestros amigos y ha habido momentos en los que no hemos estado de acuerdo con ellos. Al final, siempre hemos hecho lo que es vital para nuestra seguridad, y esto es lo que también haremos esta vez».

En la agenda de Blinken también está la «planificación posconflicto para Gaza» que va a discutir específicamente con funcionarios saudíes y egipcios, según Miller. Su intención es discutir «un camino político para el pueblo palestino con garantías de seguridad con Israel y una arquitectura para una paz y seguridad duraderas en la región».

Y antes de despegar hacia Oriente Medio, el secretario de Estado llamó la atención nuevamente sobre la precaria situación humanitaria en Gaza: «Todos en Gaza sufren ahora niveles severos de inseguridad alimentaria aguda».

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y la Real Fuerza Aérea Jordana llevaron a cabo un lanzamiento aéreo combinado de asistencia humanitaria en el norte de Gaza ayer. La operación conjunta incluyó alimentos proporcionados por Jordania y un avión C-130 de la Fuerza Aérea de EE UU que arrojó los 2.700 kilos de ayuda, incluidos arroz, harina, leche, pasta y alimentos enlatados.

Un alto cargo de Hamás dijo que la respuesta de Israel a la última propuesta de alto el fuego que hicieron fue negativa. «El martes por la tarde, nuestros hermanos, los mediadores, nos informaron de la posición de la ocupación sobre la propuesta es una respuesta negativa en general y no responde a las demandas. De hecho, se retracta de las aprobaciones que había otorgado anteriormente a los mediadores», aseguró Osama Hamdan desde Beirut.

Las conversaciones sobre un alto el fuego se han reanudado esta semana en Qatar. En estos días, un ex trabajador de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, Ahmad Oueidat, declaró al canal Al Hiwar, con sede en Londres y recogida por el Instituto de Investigación y Medios de Oriente Medio, que el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, había sido profesor en una escuela.