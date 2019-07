Zelenski roza la mayoría absoluta en las parlamentarias de Ucrania

Después de una jornada victoriosa, pero que no le da la mayoría absoluta de la Rada Suprema (Parlamento); el nuevo presidente de Ucrania, el ex actor y cómico Vladimir Zelenski, se enfrenta a la aparente fácil tarea de formar una coalición y crear un nuevo gobierno. Deberá llevar las riendas y gobernar uno de los países más pobres de Europa durante los próximos cinco años.

Con el 80% del voto escrutado, las cifras se siguen manteniendo dándole una arrolladora victoria al partido Servidores del Pueblo con un 42,8%, a lo que hay que sumar su victoria en los candidatos elegidos de forma directa, lo que podría darle la mayoría absoluta. Muy por detrás la Plataforma de la Oposición Por la Vida, de vertiente prorrusa, con un 11,4%. Solidaridad Europea, del ex presidente Petro Poroshenko, logró el 8,8% de los apoyos. Otra vieja conocida, la ex primera ministra Yulia Timoshenko y su Partido Patria obtuvo el 7% de los votos. Golos (Voz) superó el umbral del 5% para poder entrar en el Parlamento obteniendo un 6,5% de los votos.

Un 51,08% de los votantes acudieron a las urnas. Los observadores internacionales calificaron el proceso electoral como “de acorde a los estándares democráticos” a pesar de las más de 23.000 denuncias e informes de violaciones a la ley electoral atendidas por la Policía el domingo.

El partido Golos, ya ha declarado que están listos para formar una coalición de gobierno, pero piden como contrapartida que su líder, el ex cantante y estrella del rock Svyatoslav Vakarchuk, sea designado como primer ministro. Esta parece ser la opción natural para un gobierno del cambio, pero Zelenski no estaría dispuesto a ceder la posición de primer ministro a alguien que no es de su partido. No son los únicos que cortejan al presidente; el partido de Poroshenko ya ha declarado predisposición a apoyar un gobierno europeísta. Al igual que Partido Patria, que ofreció ayer su apoyo.

Sobre la mesa del nuevo gobierno están las competencias del joven Ministerio de la Información, oficialmente se encarga de la protección del espacio informativo del país. En los últimos tres meses de campaña electoral bloqueó más de 200 webs sospechosas de difundir noticias falsas. El gobierno saliente de Poroshenko apuntó directamente a Rusia de estar detrás de este tipo de campañas, pero colectivos nacionales critican la medida acusándolos de censura. Zelenski tendrá que sentarse a la mesa con Putin para intentar acabar con la guerra en el este del país, una de sus consignas electorales. La ardua tarea del presidente incluye limpiar el aparato público ucraniano de la corrupción y el nepotismo.

Preocupan ahora los juegos de poder a los que Zelenski debe enfrentarse para formar un gobierno. El equilibrio entre ser un desconocido político, pero con vínculos con oligarcas ucranianos. Deberá dialogar y codearse con la vieja guardia política sin convertirse en uno de ellos.