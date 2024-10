¿Eres más inteligente que un estudiante de Primaria? Responde a estas 10 rápidas preguntas y compruébalo

Todos pensamos que algunos conocimientos funcionan igual que montar en bicicleta, que 'pueden estar oxidados, pero nunca se olvidan': nos equivocamos. A medida que pasan los años, vamos borrando de nuestra memoria una cantidad enorme de datos que, aunque sean de conocimiento básico y popular, nuestro cerebro acaba desechando aunque no queramos.

Una de las claves para mantener la mente activa es refrescar periódicamente algunos de estos datos. Aunque puedan parecer absurdos, nos acabamos sorprendiendo a nosotros mismos con la cantidad de en las que veces que no somos capaces de recordar un dato que memorizamos duramente para un examen en la época de estudiantes. Si son asiduos al 'Trivial' o algún otro juego de mesa similar, no deberían tener problemas.

Nuestro cerebro es un órgano extremadamente pragmático, y todos los conocimientos que llevan años 'en barbecho' o caen en desuso, 'los ventila' antes de que nos podamos siquiera dar cuenta de ello. Es por esto que hoy traemos un juego en el que deberán responder a 10 cuestiones que se le podrían plantear a un alumno de colegio (entre 8 y 12 años), a ver si son capaces de hallar todas las respuestas con seguridad.

¿Eres más inteligente que un estudiante de Primaria? Compruébalo con este rápido test

Esto no es un examen ni un control, no se pongan nerviosos, son ustedes mismos quienes se pondrán a prueba. Para el juego de hoy, deberán responder a diez preguntas sencillas que se les podrían plantear a chicos y chicas de Educación Primaria (antigua EGB, para entendernos). Dejaremos las soluciones después de haber planteado todas las preguntas, así que nada de trampas: ¡Comenzamos!

10 preguntas rápidas:

¿Cuántos meses tienen 28 días?

¿Cómo se llaman los tres huesos del oído?

¿Cuál es el río más largo de España?

¿Cuánto es "(6 x 3) - 4 / 2 + 5"?

¿Con qué fruto seco se elabora el mazapán?

¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial?

¿Cuántos presidentes ha tenido España?

¿Cómo se llama el proceso por el que las plantas obtienen alimento?

¿Cuál es el antónimo de 'destinatario'?

¿Cuál es el último planeta del Sistema Solar?

Soluciones:

¿Cuántos meses tienen 28 días? Era una pregunta trampa, febrero es el único mes que dura solo 28 días (o 29, en año bisiesto). Sin embargo, la respuesta correcta es 'todos', ya que de cada mes tiene 28 días o más.

¿Cómo se llaman los tres huesos del oído? Los huesecillos que al vibran permiten la audición se llaman 'martillo, yunque y estribo'.

¿Cuál es el río más largo de España? El río más largo de España es el Tajo, con aproximadamente 1.007 kilómetros de distancia.

El río Tajo a su paso por la ciudad de Toledo Ando y Reando

¿Cuánto es "(6 x 3) - 4 / 2 + 5"? Aplicando las reglas matemáticas, primero se debe operar lo que esté entre paréntesis y luego ya el resto de la cuenta . Entonces, nos quedaría: (18) - 4 / 7, es decir, 14 /7, que es igual a '2'.

¿Con qué fruto seco se elabora el mazapán? Los mazapanes tradicionales de la Navidad siempre se elaboran a partir de almendras.

¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? Se considera que empezó el 1 de septiembre de 1939, después de que Alemania invadiese Polonia.

¿Cuántos presidentes ha tenido España? Siete, yendo en orden cronológico de más antiguo a más reciente son: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez.

Debate de investidura de Adolfo Suárez (UCD) en 1979. Twitter Congreso

¿Cómo se llama el proceso por el que las plantas obtienen alimento? Se le conoce con el nombre de fotosíntesis, y aprovechan las sales minerales, el aire y la energía del Sol.

¿Cuál es el antónimo de 'destinatario'? Es el 'remitente', lo que se escribe en la parte posterior de una carta (aunque hoy en día ya muchos niños no habrán mandado ninguna).

¿Cuál es el último planeta del Sistema Solar? El último planeta es Neptuno. Antes se solía considerar Plutón, pero desde hace algunos años ya no se le tiene en consideración, porque es un 'planeta enano'.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.