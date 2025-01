Uno de los aspectos más interesantes y sorprendentes de España es la gran cantidad de calificativos que, aunque no figuren en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), empleamos de manera habitual. Nuestro idioma tiene una asombrosa flexibilidad y habilidad para adaptarse, lo que ha facilitado la creación de miles de adjetivos muy originales en diferentes regiones.

En un país como este con una tradición tan grande por la sátira y lo burlesco, no es de extrañar que muchos de los términos propios que se van formando tengan que ver con 'etiquetas' o formas de hacer burla de forma cariñosa de un hecho o persona. El caso que plantearemos a continuación es uno de esos ejemplos ambiguos en lo que no es tan fácil sacar el significado a la primera.

Test de español avanzado: ¿Si te llaman 'corchero' en Cantabria, a qué se refieren exactamente?

Para el juego de hoy, deben tratar de descifrar a qué se refieren nuestros paisanos cántabros cuando se refieren a un individuo como 'corchero', un adjetivo de uso común en la mayoría de esta región del norte de España. Les avisamos de que es complicado sacarlo a la primera, por lo que les daremos cuatro posibles opciones para ponérselo más fácil. Solo una es la correcta, pero cuidado: puede que las demás sean trampa o estén pensadas para confundirles.

La bandera de Cantabria ondeando al viento. Dreamstime

Expriman toda su intuición lingüística y conocimiento general sobre nuestro idioma, porque será necesario para encontrar la solución correcta entre estas cuatro opciones:

A) Persona que ha emigrado a Andalucía y regresa a su tierra Cántabra.

B) Persona que se emplea en descorchar los alcornoques.

C) Persona con facilidad para entablar relaciones pasajeras a menudo.

D) Persona que se mueve con dificultad, poco ágil.

Solución:

La opción 'A)' hace referencia a un localismo cántabro muy famoso: "jándalo", pero no es el que buscamos esta vez. La respuesta 'B)', por otra parte, sí es una posible definición de "corchero", pero no con el sentido que se le da en Cantabria. Por último, la opción 'D)' hace referencia a "torpe", y su único propósito era el de confundirles.

Entonces, tenemos que la única respuesta correcta sobre el significado del calificativo "corchero" es la 'C)': "persona con facilidad para entablar relaciones pasajeras a menudo". Algunos buenos sinónimos de uso más común en el resto de España bien podrían ser 'ligón/a', 'picaflor' o 'conquistador/a', aunque este que usan en Cantabria tiene su gracia.

¿Qué es un 'localismo'?

El término 'localismo' hace referencia a las palabras o expresiones que solo se utilizan en una región específica. Hoy en día, con el avance de las tecnologías y las redes sociales, hemos experimentado una forma de comunicación más rápida y extensa que nunca. Gracias a las interacciones con personas de diferentes ciudades o zonas, muchas personas han notado que algunas de las palabras que usan habitualmente son desconocidas fuera de su entorno local.

El pueblo de Heidi está en Cantabria y es más bonito que los Alpes Suizos Tripadvisor

No obstante, cuando estas palabras se comparten, a menudo llaman la atención y empiezan a ser utilizadas fuera de su lugar de origen, lo que hace que pierdan parte de su carácter local y se empleen en otros lugares. Sin embargo, todavía existen cientos o incluso miles de términos que nos sorprende descubrir que personas de regiones cercanas no conocen.

A pesar de que a veces se trate de ocultar el origen de ciertas palabras, es cierto que tanto la manera de pronunciarlas como los términos elegidos transmiten mucha información sobre la procedencia de quien habla. Así, el uso de un verbo o sustantivo puede revelar si somos originarios de una ciudad o región específica de España.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.