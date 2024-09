Test de personalidad: Si llevas así el bolso, puede que seas más inteligente

Si el lenguaje humano se basara solamente en las palabras, carecería por completo de sentido, sería tanto o más robótico que una Inteligencia Artificial. No existirían los chistes, las frases hechas, los engaños ni los dobles sentidos, la vida sería, en fin, 'más sosa que un pan sin sal'. La sazón de nuestra comunicación no está en aquello que expresamos, sino en todo lo que transmitimos sin necesidad de abrir la boca.

Sin embargo, igual que utilizamos el idioma para comunicarnos, también lo podemos usar para ocultar información detrás de nuestras palabras. Por eso, la mejor forma de conocer a alguien de verdad es fijarse en lo que hace y no tanto en lo que dice. No por nada los detectives prefieren siempre observar que escuchar a los sospechosos, porque el acto no engaña.

Detectives privados: tras los secretos ocultos de la covid Jesús G. Feria La Razon

Uno puede decirse muy disciplinado en el deporte o mañoso, pero todo el discurso se cae si le pillan subiendo del bajo al primero en ascensor, o cuando no sabe atarse los cordones de los zapatos ya con cierta edad. 'Se coge antes a un mentiroso que a un cojo', y más aún si le vemos en movimiento. La forma en la que actuamos en el día a día dice mucho más de la esencia de cada uno.

Test de personalidad: Así de inteligente eres según cómo llevas el bolso

La resolución de problemas es uno de los granes indicadores tanto del nivel de inteligencia resolutiva como del temperamento cada persona. Para el juego de hoy, les pediremos que sean honestos consigo mismos, y piensen en cómo actúan cuando tienen que ir al supermercado o al colegio y cogen una mochila o bolso. Dependiendo de su respuesta, esta dirá diferentes cosas sobre tu personalidad.

Test de personalidad bolso PINTEREST (genial.guru)

Cada una de las figuras representa una forma de portar el bolso o mochila, y se encaja con un arquetipo de la personalidad distinto. Ahora que ya lo han seleccionado, es momento de pasar a conocer el significado de cada uno de ellos.

1. Mochila a la espalda

Es una de las opciones más seguras, ya que al portar nuestras pertenencias colgadas de dos asas en vez de una, evitamos posibles robos por tirones. Sin embargo, no tener una visión de la mochila es abandonarla a su suerte y exponerse demasiado. Es una forma de llevarla típica en personas confiadas e inocentes, que no sospechan nada malo nunca. Lo docentes y universitarios que asisten a clase no portan esta clase de mochilas casi nunca porque, precisamente, llevan pertenencias valiosas (como el ordenador) y no lo quieren perder.

2. Bolso de mano

Es la opción menos ergonómica y útil de todas. Para una fiesta de etiqueta puede estar genial, pero no para una mochila cargada de libros ni una bolsa llena de hortalizas. Desde luego, es propia de personas con muy poca capacidad de resolución de problemas. Hay a quien, teniéndolo todo a su alcance, prefieren complicarse la vida, no se sabe si por gusto o por desconocimiento.

3. Bolsa recta

Es más cómoda que la opción anterior, pero sigue sin ser óptima. El peso cae directamente sobre el hombre, además de que si un ladrón trata de robarnos, lo tendrá muy fácil dando un simple tirón. Es una postura que se ve mucho en caracteres alegres y confiados, para los que con un poco de consideración es suficiente.

4. Bolsa cruzada

Es, sin duda, la forma más cómoda y útil de llevar un bolso o cartera. El peso está mejor distribuido, los objetos quedan a rango de nuestra visión y es una gran manera de evitar tirones. Es propio de personalidades precavidas, inteligentes y previsoras. No solo es mejor para la salud de la espalda, también para la seguridad personal.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.