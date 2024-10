Test: ¿Razonas mejor que un niño de 14 años? Intenta resolver este acertijo y compruébalo

Si hay algo que distingue al ser humano de los animales es la razón, y esto no es por 'barrer para casa'. Otras especies también disponen de lenguaje o de sentimientos complejos, pero no de esta capacidad de raciocinio que es lo que se toma para determinar la inteligencia superior. Es cierto que en ciertos primates se ha observado el uso de herramientas, pero no al mismo nivel que nuestra especie.

La forma en la que planteamos y desciframos mentalmente problemáticas abstractas es más compleja a medida que avanzamos en edad, por eso no se le pueden pedir a un niño las mismas responsabilidades que a un adulto pleno. Sin embargo, es fundamental ir trabajando en ello durante las primeras etapas vitales para acabar desarrollando una buena lógica y criterios de resolución de problemas.

Una vez que se adquiere la herramienta del pensamiento lógico, es imposible deshacerse de ella, parecido a lo que se suele decir de 'montar en bici'. Puede que nuestras capacidades estén un poco 'oxidadas' si llevamos un tiempo sin ejercitarnos, pero nunca las perderemos del todo. La clase de adivinanzas como la que plantearemos hoy son una buena forma de entrenamiento mental de esta clase.

Test: ¿Razonas mejor que un niño de 14 años? Intenta resolver este acertijo

Para el juego de hoy, les presentaremos un acertijo la mar de sencillo que deben tratar de resolver ustedes solos, aunque también pueden intentarlo en familia o con sus amigos, para ver si comparten la misma opinión al respecto. Se trata de un problema de lógica que se les suele plantear a los estudiantes de primeros cursos de la ESO (en torno a los 14 años).

Así lo explicaba una estudiante de máster de profesorado en TikTok, que contaba cómo este acertijo se le suele proponer como ejercicio para los adolescentes en los institutos para entrenar su capacidad de pensamiento lógico. Lo importante en este caso es más la forma en la que se llega a la resolución que la respuesta en sí misma. Daremos la solución más adelante, pero no está permitido hacer trampas y consultarlo antes de comenzar. El acertijo dice así:

"Existen dos barcos:

El primero de ellos tiene una separación entre el fondo de la nave y el fondo del mar de 2,5 metros.

El segundo tiene en esa misma separación una distancia de 3 kilómetros (3.000 metros).

Entonces, ¿Cuál de los dos barcos flota más?"

Tomando en consideración el 'principio de Arquímedes', sabemos que cuanto más denso sea el líquido en el que se encuentra un objeto, tanto más flotará. Por eso es una tarea casi imposible tratar de hundirse nadando en el Mar Muerto, que tiene una concentración altísima de sal. Sin embargo, no se dice en ningún momento que los barcos estén sobre lugares distintos, luego está vía de resolución debemos rechazarla.

Una embarcación no deja de ser un enorme pedazo de metal de muchísimas toneladas que, sin embargo, no se hunde sino que queda en su mayor parte sostenido sobre el agua. Esto es posible gracias a su gran superficie, que reparte el peso y lo permite flotar. Otra forma de abordar el acertijo, aunque algo enrevesada, pasaría por calcular la fuerza de empuje y de flotabilidad de ambos barcos. Pero esta tampoco es la respuesta correcta.

Respuesta:

'¿Qué pesa más, un kilo de paja un kilo de plomo?', este es probablemente uno de los acertijos más famosos del mundo, y todos conocemos la respuesta: pesan lo mismo, un kilo es un kilo. Pues con el dilema de los barcos sucede exactamente esto: flotan los dos de igual manera, ninguno de hunde. El objetivo de este ejercicio que se le plantea a los adolescentes es ver si 'se enredan' en buscar intrincadas formas de resolver el problema o si, en cambio, utilizan la lógica para dar la respuesta correcta más sencilla posible.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.