Iago Aspas, dispuesto a renunciar a sus vacaciones para poder terminar la Liga

El internacional español Iago Aspas, futbolista del Celta de Vigo, es partidario de finalizar la Liga, aunque para ello tenga que renunciar a sus vacaciones veraniegas.

“Tal y como está la cosa, yo esperaría un poco para tomar una decisión porque la cosa no está para bromas. Pero a mí me gustaría terminar la temporada, no me gusta dejar las cosas a medias”, declaró el atacante celeste, quien aboga por esperar “diez días o dos semanas” para tomar resolver el futuro del español.

En un directo en la red social Instagram del Celta, y con Denis Suárez como conductor, Aspas admite que a él no le importaría alargar el curso liguero “más allá del 30 de junio” y quedarse sin vacaciones.

“Jugar al fútbol es lo que más me gusta”, insistió Aspas, quien no dudó en señalar al brasileño Ronaldo Nazario como “el mejor” delantero que ha visto jugar.

Denis Suárez ha reconocido ante Iago Aspas que seguirá en el Celta de Vigo la próxima temporada

Por su parte, el centrocampista Denis Suárez, que regresó al Celta el pasado verano procedente del Barcelona, confirmó que la próxima temporada seguirá jugando en Balaídos.

“Me quedo en el Celta, tranquilos. Firmé cuatro temporadas”, dijo el futbolista, que se encuentra recuperándose de la lesión en el tobillo que le impidió jugar los últimos partidos.

Denis Suárez, a diferencia de su compañero Aspas, mostró más dudas de que LaLiga pueda finalizar más allá del 30 de junio por los contratos firmados por los futbolistas.

“¿Qué pasaría con los que acaban contrato o están cedidos? ¿Jugamos sin Rafinha, Murillo o Smolov? Quítale tú a Odegaard a la Real Sociedad", comentó el celeste.