Aitor Fernández se muestra ahora dispuesto a renovar con el Levante

El portero del Levante Aitor Fernández confesó este domingo que la plantilla está dispuesta a colaborar con el club para encontrar una solución a la incertidumbre económica que ha provocado la interrupción en LaLiga por la crisis del coronavirus y subrayó que ellos son “unos privilegiados” y que hay otros trabajadores de la entidad en una situación más delicada.

“Está claro que al final es normal que los trabajadores estén preocupados. Sé que en el club están haciendo todo lo posible para poder solucionar el problema y nosotros estamos dispuestos a colaborar con el club. No hay ningún problema para sentarnos con ellos”, dijo Aitor a EFE al ser preguntado por si aceptarían una rebaja en el sueldo, tal y como han planteado otros clubes ya a sus futbolistas.

El meta vasco, eso sí, aseguró que ese escenario todavía no se ha producido en el Levante y se mostró más preocupado por otros trabajadores del club. “Nosotros somos unos privilegiados pero hay trabajadores que puede que salgan más damnificados y el club siempre intenta solucionarlo”, puntualizó el meta vasco.

Aitor comentó que lo primordial ahora es solucionar la crisis sanitaria y no se quiso pronunciar sobre cuándo podría regresar la competición. “Me da apuro pensar en cuándo volverá LaLiga. Lo esencial es que la gente esté bien y que el virus se vaya, que no haya tanto problema y ansiedad. LaLiga tendrá que tomar una decisión cuanto antes pero se va a volver reanudar”, indicó.

“Fechas no se pueden poner porque no sabemos lo que va a durar esto”, agregó el meta, que explicó que todavía no han mantenido ninguna conversación definitiva entre los futbolistas sobre el tiempo que necesitarán para ponerse a punto.

“Creo que está bien con dos semanas de pretemporada. Pero nosotros no hemos tenido ningún caso positivo pero no sé como se sentirán los jugadores que lo han sufrido y hay que ser solidarios con esos equipos”, puntualizó.

El guardameta vasco dijo a Efe que él por su demarcación no necesitaría un trabajo físico tan intenso pero que necesitará “sentir el tacto del balón” durante al menos un par de semanas y confesó que en casa no tiene un balón en condiciones. “Algún balón que le ha robado al perro y poco más”, bromeó el meta del Levante.

“Estamos trabajando también tema tácticos mediante vídeollamadas para no desconectar del todo el fútbol. Además, a mí me gusta verme después de los partidos, justo esa semana, pero ahora no me gusta ver partidos anteriores y sí que estoy viendo bastantes partidos del Atlético, Real Madrid o Barcelona que están poniendo en la televisión”, declaró.

Además, Aitor reconoció que no ha perdido el tiempo en pensar si el parón le puede afectar de forma individual, ya que estaba en el mejor momento de su carrera. “La verdad es que no le he dado ninguna vuelta porque hay cosas más importantes. No soy nada egoísta en ese aspecto y solo espero que cuando vuelva me encuentre igual de bien que antes”, finalizó.