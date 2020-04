Habla la madre de Cavani: “Le gustaría ir a España”

El delantero de 33 años, que en el mercado invernal estuvo cerca del Atlético de Madrid, termina contrato con el PSG y su futuro sigue siendo una incógnita. Pese a ello, la madre de Edinson Cavani ha descartado que vaya a ir a Uruguay o a cualquier país de Sudamérica. El atacante quiere seguir jugando en Europa y le gustaría hacerlo en España.

“Hay muchos clubes interesados en ficharle. Él todavía no sabe dónde jugará. Aún le quedan tres meses en el PSG. Hay que pensarlo detenidamente. Él no tiene intención de volver a Uruguay. Quiere seguir en Europa y le gustaría ir a España”, ha dicho la madre de Cavani en su país.

El destino de Edinson Cavani en España podría ser el Atlético de Madrid

La propia Berta Gómez no descartó que su hijo pudiera fichar por el Atlético de Madrid en verano. Cuestionada al respecto hace varias semanas, en unas declaraciones de las que nos hicimos eco en LAOTRALIGA, señalaba: “No es imposible que Edinson pudiera ir en verano al Atlético de Madrid, siempre y cuando el presidente rectifique lo que dijo. Mi hijo va a tener ofertas, es indudable, porque es un delantero contrastado, como ha demostrado en todos estos años, pero sigue pensando en poder ir al Atlético porque le gustaría jugar a las órdenes del Cholo”.

La madre de Cavani hacía alusión a unas palabras de Enrique Cerezo, que afirmó: “Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus representantes y sus familiares. Nosotros no estamos para que nos atraquen”. “No entendimos por qué el presidente dijo semejante barbaridad. Estuvo fuera de lugar. Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter pidiera una prima de fichaje. Este señor lo que debería haber hecho es contar a sus aficionados por qué Cavani realmente no fue al Atlético, y es porque, primero, el PSG no quiso dejarle salir, y segundo, el Atlético nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar”, puntualizaba entonces Berta Gómez.