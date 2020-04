Garay y Tamara Gorro: “Estábamos cansados de estar encerrados y decidimos salir”

El central del Valencia está completamente recuperado. Tras pasar la cuarentena separado de su mujer, Tamara Gorro, ambos han decidido “salir de su casa" tal y como ha escrito la segoviana en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con Garay.

“¿Conoceis esta discoteca? Estábamos cansados de estar encerrados en casa y decidimos salir. Por cierto... me lo acabé ligando #mamamolona #fiesta #discoteca”, publicó Tamara Gorro.

“Querida cámara y trípode, fue un placer compartir con vosotros estos catorce días. Pero esta es la última foto que me hacéis, a partir de mañana tengo fotógrafo personal. Se llama Ezequiel Garay y es guapísimo. Pero tranquilos que os dejaremos hacernos alguna fotito”, anunció Tamara Gorro después de que su marido venciese al coronavirus.

La proposición ‘indecente’ de Garay a Tamara Gorro para después de la cuarentena

El argentino tiene claro qué hará con su mujer ahora que puede volver a estar junto a ella, intenciones que hizo públicas en las redes sociales. Cuando me dejen salir de esta cuarentena no vas a tener casa donde correr”, dijo Ezequiel Garay a Tamara Gorro en uno de sus últimos directos. “¿Quieres decir que vamos a hacer el amor a todas horas?”, le preguntó ella.

El futbolista del Valencia también contó qué es lo que menos le gusta de las redes sociales. “Es muy fácil, lo que más me molesta ahí es la crítica fácil. Hablo en mi sentido, en el de mi mundo que es el fútbol, la crítica fácil es cuando critican algo y no tienen ni idea", señaló Ezequiel Garay. “Pero todo el mundo tiene crítica, la gente critica al peluquero, al frutero...”, argumentó Tamara Gorro. “Pues eso es lo que no me gusta”, zanjó el argentino.