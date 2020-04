Immobile culpa a Emery de su breve paso por el Sevilla

El máximo goleador europeo, con 27 tantos en la Serie A esta campaña, solo pudo anotar 4 en los 15 partidos que disputó con el conjunto hispalense. Cuestionado por el periodista Damiano Er Faina en su cuenta de Instagram, Immobile ha recordado su paso por el Sevilla.

“Me sentía mal, tenía pocas oportunidades. En enero pensé en irme, pero Emery me pidió que me quedara. Al principio marqué dos goles de inmediato, pero luego Emery me sacó de nuevo y pensé: ‘Este no entendió una...’, y digamos que cuando no te sientes parte del grupo, todo es inútil”, ha señalado el delantero.

Tras ser cedido al Torino, la Lazio compró a Immobie al Sevilla

Sobre su fichaje por la Lazio, Immobile ha comentado: “Quería jugar en la Lazio a toda costa. Inmediatamente me encontré genial, me gustó el equipo y el entrenador. Vine después de Klose pero no cometí el mismo error que en Dortmund, donde había salido Lewandowski. Allí sentí la responsabilidad pero en Roma preferí no pensar en ello. La Lazio está destinada a permanecer en la cima en los próximos años”.