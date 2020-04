Franco Vázquez sorprende lanzando un guiño a la Lazio

El centrocampista de 31 años termina contrato con el conjunto hispalense en 2021 y el equipo andaluz deberá decidir si le vende o le renueva en verano. De optar por hacer caja por Franco Vázquez, éste cuenta con un buen cartel en la Serie A, liga a la que ve con buenos ojos regresar, especialmente si es de la mano de la Lazio tal y como ha reconocido.

“Tengo todavía un año de contrato, estoy en el Sevilla desde hace cuatro temporadas, me siento como en casa. La ciudad me gusta, el club piensa en grande, no sé qué sucederá. Cuando termine este momento complicado valoraremos si seguir o separarnos. ¿Italia? Del país tengo un gran recuerdo, en Palermo he vivido años muy bonitos. La Serie A me gusta. Sí, en el futuro me gustaría volver. ¿La invitación de Correa a jugar con él en la Lazio? Nos conocemos de Sevilla, hemos jugado juntos. Él bromeaba, no sé si la Lazio me quiere o no, pero es un gran equipo. Estaría bien jugar con la camiseta biancoceleste”, ha dicho el argentino.

Además de la Lazio, la Fiorentina estaría dispuesta a alcanzar los 10 millones en los que Franco Vázquez ha sido tasado por el equipo andaluz. El Atalanta y el Torino también están tras sus pasos.

Franco Vázquez no sabe si el Sevilla quiere venderle

“Por contrato, todavía me queda un año con el Sevilla. Pero todo depende de lo que el club quiera hacer conmigo. Una vez que termine el campeonato, decidiremos qué será lo mejor para mí y para el club. Por contrato, debería quedarme, pero de nuevo, debes entender cuáles serán las ideas del club. No sé si quieren venderme o si quieren continuar conmigo”, decía el centrocampista recientemente en unas declaraciones de las que nos hicimos eco en LAOTRALIGA.