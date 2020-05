Tamara Gorro seduce a la mismísima Jennifer López

La mujer de Ezequiel Garay, central del Valencia, ha compartido un vídeo bailando como la cantante estadounidense. Para sorpresa de Tamara Gorro, Jennifer López, que cantó en la pasada Super Bowl con Shakira, comentó su publicación.

Aunque todo comenzó como una broma, Tamara Gorro escribió etiquetando a la neoyorquina: “Mi gran amiga Jennifer López me comunica que en breve nos vamos de gira. Me ha dicho que ensaye mucho, porque estoy muy verde y que la ropa se la devuelva (eso dudo que lo haga). También me pide paciencia porque todavía no ha tenido tiempo para seguirme, pero que ya lo hará... (os confieso que es familia virtual, me lo dijo el otro día en un FaceTime) Jajajajaja”.

¡¡¡TODOS ACERTASTEIS!!!

Mi gran amiga @JLo me comunica que en breve nos vamos de gira.

Me ha dicho que ensaye mucho, porque estoy muy verde y que la ropa se la devuelva (eso dudo que lo haga).

Jajajajajaja#mamamolona #misgorradas #elanillopacuando #jlotiktokchallenge #👑 pic.twitter.com/LB5t2YEDXs — Tamara Gorro (@Tamara_Gorro) May 14, 2020

La publicación de la mujer de Ezequiel Garay llegó hasta Jennifer López, que comentó: “¡Me encanta!”. Tamara Gorro no dudó en retuitearla junto a varios corazones.

Tamara Gorro, todo un fenómeno en las redes

En un vídeo reciente de Youtube, la segoviana preguntó a Ezequiel Garay por el sexo tras la cuarentena y éste no se cortó a la hora de responder que su pareja tenía la regla cuando él ya estaba listo para mantener relaciones sexuales. A Tamara Gorro no le gustó que el defensor calificase su sexo en cuarentena como “una auténtica mierda”. Entonces tomó la palabra para decir que ella tuvo que tragar con el coronavirus de su marido, su aislamiento, su cuarentena y que, tras abusar de sus juguetes ‘con pilas’, tuvo sexo con él y que fue después cuando le bajó la regla.

Por acciones como esta, Tamara Gorro cuenta cada vez con más seguidores en las redes sociales. Esto es algo que quiso celebrar recientemente con un sonado desnudo.